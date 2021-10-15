家長批「運動人成績差」　玩音樂先超班　網民嘲膚淺舉何詩蓓反駁

今年夏季舉行的東京奧運在港掀起一陣運動熱，體育健兒為香港奪下佳績，也有不少家長為子女報讀各式各樣的運動課程，但1名網民日前發文，表示自己沒有讓小朋友學任何運動，稱「體育出色的人都係讀書差啲的」，音樂人則成績優異。這番言論立即引來網民抨擊，批評樓主思想落後、見識少，又立即舉例指兩面奧運銀牌得主何詩蓓泳術了得之餘，在文憑試（DSE）更考獲7科35分佳績。



兩面奧運銀牌得主何詩蓓不但泳術了得，在香港文憑試（DSE）更考獲7科35分的佳績，可謂文武雙全。（資料圖片／高詩琦攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名網民日前在facebook專頁「家長 Secrets」發文，指近日或因東京奧運在港掀起運動熱潮，身邊許多家長都讓小朋友去學各種運動，但她直言「我自己就冇咁做，我覺得體育出色的人都係讀書差啲的」，又稱要為小朋友找私人補習教師時，假如對方是「拔拔（男拔／女拔）」畢業生，都會問清楚是以學術、音樂還是體育成績錄取，呼籲各位家長注意，「運動人成績真係唔OK」。

樓主續指，與運動出色的人不同，「玩音樂的成績通常超班」，又表示很多學校的校長同樣是音樂系畢業，總結說「所以唔好咁傻爭入乜泳隊跑隊！」

+ 5

+ 11

帖文一出即引來熱議，大批網民留言批評樓主想法太膚淺和守舊，「膚淺嘅人喺眼中只有成績OK唔OK」、「你嘅思想同睇嘅嘢都幾可愛喎」、「運動叻=讀書差？果然生仔真係要考牌」、「你嘅思想超級膚淺！無藥可救」、「鼓勵你跳出個井，多啲睇下外面嘅世界」。另外，部份網民更勸樓主搜尋一下今屆東京奧運香港代表的資料，「請fact check下今屆運動員background」、「樓主唔通係講何詩蓓？」，指出體育與學業兼優的人比比皆是。

翻查資料，現年23歲的何詩蓓曾就讀聖保祿天主教小學及聖保祿中學，在中學時期曾任校內辯論隊成員，也曾當班長；至2015年，何詩蓓在文憑試中考獲7科共35分佳績，包括通識教育（5**）、英文（5*）、數學（5）、企業會計與財務概論（5）、中文（4）、化學（4）及英語文學（4）。

其實除了何詩蓓，香港亦有多個文武雙全的運動員，例如有「微笑劍后」之稱的香港重劍一姐江旻憓，不但劍術了得，也畢業於美國史丹福大學國際關係學士，之後曾在港修讀中國人民大學法律碩士課程，今年9月更入讀香港中文大學法律博士課程。

香港重劍一姐江旻憓參加完奧運後，再去參加全運會，贏得全運女子個人重劍銅牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

+ 20

【在東京奧運，江旻憓於女子個人重劍8強止步】

+ 3

同場加映：阿仔2歲識睇英文書 4歲考5級樂器 港媽開心分享卻被指囂張曬命▼▼▼



阿仔2歲識睇英文書 4歲考5級樂器 港媽開心分享卻被指囂張曬命

港媽「訴苦」全文：

+ 5

同場加映：補習Miss是領養兒童 港媽知道搵借口即炒：免阿女有錯的家庭觀念▼▼▼



網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



點擊下圖放大即睇港媽與補習老師的對話 ▼ ▼ ▼

+ 6

同場加映：盤點學校運動會經典口號 「我哋人多多」引網民共鳴：骨灰級回憶

