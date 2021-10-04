朋友稱小朋友講粗口無問題　屬新生代溝通方式　港媽：唔講唔得咩

家長一般都不會讓未成年的子女說粗口以免學壞，但有港媽在討論區上分享，稱朋友接受到讀高小或初中的小朋友「講少少粗口」，「堅持仔女不能講（粗口）是迂腐過時」，更會影響他們社交。港媽則表示「不敢苟同」，質疑小朋友亦可以選擇不講粗口的圈子。
港媽在親子王國討論區上發文，指有朋友認為「細路仔（高小／初中）講少少粗口冇問題，是年青人文化，是新生代溝通方式」，如果父母一直堅持子女不能說粗口就是迂腐過時，更會妨礙青年人正常社交。
不過港媽則直言不認同，「唔講粗口同返啲同樣唔講嘅不行嗎？」，認為小朋友成長後「爲謀事要入粗口圈或許身不由己」，但小朋友可以選擇朋友圈子，「點解事必要埋粗口堆先？」
大量家長都表示難以接受子女講粗口，認為上一輩基層人士接受教育有限可以理解，「但明明有讀書嘅就應該有文化啲，好怕而家出街聽到啲後生，男男女女每句都有助語詞咁傾計」，又質疑樓主朋友「可能混淆了『文化』與『無文化』」。
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