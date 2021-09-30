兒子科學館失控爭嘢玩　港媽被同場家長要求道歉　嬲爆不從斥黐線

父母要管教子女是常識，但子女犯錯父母又是否要一起道歉？最近有港媽在討論區上分享，指她帶兒子到科學館參觀時，「一入到去就失晒控」，更曾與其他小朋友「爭嘢玩」。結果兒子被在場其他家長叫停並要求道歉，不料港媽兒子道歉後，對方要求港媽也向小朋友道歉。港媽不從，更認為「要唔要半澤直樹咁跪地認錯？」，直指啲人「都黐線㗎」。

有網民表示，如果港媽認為自己有錯就也應該道歉，因為即使是大人也會需要道歉，「你個仔都識，係你唔識」。



港媽早前帶兒子到科學館「睇下嘢」，其間因為兒子與其他小朋友「爭嘢玩」而與其他家長發生爭執。（資料圖片／黃寶瑩攝）

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樓主港媽在香港討論區上發文，提到日前帶孩子到科學館「睇下嘢」，不料孩子一入場就失控，「狂跑狂跳，咩都拍兩下， 仲要同其他小朋友爭嘢玩」。她原本認為「呢啲都係小朋友嘅事，大人會明」，但卻遇上有家長叫停自己的孩子，要求孩子向其他小朋友道歉。

港媽為小事化無，「咪叫阿仔『你同小朋友講聲唔好意思，對唔住，我哋而家讓返畀佢玩，我哋下次記得會排隊』」。不料對方家長認為事件未完結，「大大聲指明要我呢個大人同佢阿仔講對唔住」，令港媽嬲爆指「都黐X線㗎」

港媽質疑，對方家長是否要她如半澤直樹般跪地認錯。（《半澤直樹2》劇照）

她認為兒子已經道歉，「佢都可能睇電視睇壞腦，要唔要半澤直樹咁跪地認錯？啲阿媽咁小事都睇唔開，唔知佢會教個咩仔出嚟」，更決定以後都不會與兒子去科學館，「啲人都黐線㗎」。

網民質疑為何港媽最初沒有好好管教兒子，「其實你見到個仔失控，你唔理」，更指有些家長「由得啲小朋友自己喺度搞亂滋擾其他人，好似唔關自己事咁」，其實等同放縱子女滋擾別人，「知唔知呢啲行為係好厭惡㗎」。有人亦認為家長的身教十分重要，如果家長有錯亦需要道歉，「如果係你哋唔岩，講對唔住都好正常，唔代表大人唔使Say Sorry」。不過亦有人反駁，指港媽兒子道歉已經足夠，要求大人同時道歉只是為了以此抬高小朋友的自信心。

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網上流傳對話截圖，指有港媽得知女兒的補習老師是領養兒童後，即私下聯絡表示不能再讓她教導女兒，明言「我唔想佢有一個錯的家庭觀念」。補習老師作出詳細解釋，直指學生已經就讀中五，認為應讓她了解不同的觀念再作思考，惟家長堅持女兒「未夠成熟明辨是非」，最終仍找借口終止聘用，更要求補習老師「配合」向學生謊稱因事忙而終止合作，不想讓女兒得知真相。



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