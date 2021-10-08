女童餐廳哭訴心事　港媽耐心聆聽仲咁回應　網民大讚「最佳示範」

溝通和關懷絕對是與孩子建立好關係的秘訣，有網民就分享有次在外出用餐期間，目睹1名媽媽面對女兒大哭時的解決方法，耐心聆聽之餘，還設身處地作出回應，令人不禁大讚「教科書範例」、「呢個係我哋阿媽就好囉」。



有網民分享有次在外出用餐期間，目睹1名媽媽面對女兒大哭時的解決方法，耐心聆聽之餘，還設身處地作出回應，令人不禁大讚「教科書範例」。（GettyImages）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該網民日前投稿至Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，表揚一名「有考牌」的媽媽，指曾與友人到九龍塘一間餐廳用膳，鄰桌坐着一對母女，年約5至7歲的女兒正在哭泣，聲量還在可接受的範圍。女兒一邊哭，一邊透露在學校遇到與同學相處的問題。樓主指，該名港媽過程中一路耐心地聆聽，一路微聲回應，如「嗯」、「係」、「明白」這類字眼。

有網民早前到九龍塘一間餐廳用膳，目睹1名媽媽面對女兒大哭時的解決方法，不禁感嘆「呢個係我哋阿媽就好囉」。（示意圖，資料圖片）

女兒差不多說完時，又再次激動得爆喊，媽媽此時則回應：「我明白你點解唔開心，點解會喊，你喊晒我再同你講好無？」女兒聽到媽媽的話便即時冷靜下來，只剩下少許咽嗚聲。見女兒情緒漸漸穩定後，媽媽遂開始為她分析遇到的問題、成因及拆解方法，令樓主和同桌友人「O咗嘴」，更異口同聲說「哇，呢個係我哋阿媽就好囉」。

樓主感嘆表示，很羨慕女童有1個有耐性而理智的媽媽，又指自己與朋友的媽媽都是「情緒勒索」、「只有佢啱永遠你錯」的代表，更指自己童年陰影太多，希望大家作為父母都可多聆聽小朋友的心聲，「只要做多少少，就已經可以減少好多家庭悲劇」。

帖文引起網上熱議，網民都大讚「好媽媽」，又指她可能本身是社工，「回應方式應對都好似，小朋友好好有個咁嘅媽媽」，有人指媽媽或是看完相關資訊，「小朋友唔開心，要站佢立場，了解佢唔開心既原因，並重覆說出佢感受，明白同體諒佢，再去安慰，會事半功倍」，亦指有個會聽心事的媽媽，阿女真的很有福氣。

同場加映：爸媽1對1湊小朋友搭車 孩子吵鬧一舉動阻止 乘客力讚：做得好好

帶小朋友外出，最怕他們活蹦亂跳吵鬧不堪，因而影響其他人。有網民就分享搭車經歷，大讚同車的1對父母教導有方，不但全程巴士一直看着2個小朋友，又非常有耐性地回答問題，當孩子不聽話讓音樂書太大聲時，會立即「採取行動」，軟硬兼施，讓樓主大讚該對父母懂得顧及他人感受之餘，又會適時指正小朋友。



+ 7

同場加映：家長送兒女上學癱瘓交通 職業司機抵死錄音引共鳴：一齊送移民咩

家長關愛孩子是人之常情，但有時極度保護或對其他人造成麻煩。1段錄音早前在網絡上瘋傳，聲稱是1位職業司機對開學日的看法，直斥家長駕車送孩子上學情況嚴重，令道路相當擠塞，「成家5、6個一齊送，移民咩？」錄音當中夾雜粗口，但抵死的形容令人爆笑之餘，亦引起大量網民共鳴，「只聽聲但係好有畫面」。



9月1日開學日職業司機心聲全文（過濾粗口版）▼▼▼

+ 11

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：港爸用餐後自行執碗筷 港媽堅持要侍應服侍 1句話被批極品西客

