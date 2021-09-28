港媽要求讓座予10歲女兒：「關愛座係畀小朋友坐」　乘客一句反駁

關愛座（又名優先座）經常被網民稱為「批鬥座」，不時都因此引起爭執。有網民分享指，日前乘搭港鐵上班時，因疲倦而坐在關愛座旁邊的普通位上，有一家四口此時上車，該媽媽竟要求樓主讓座，「唔該你起身畀我個女坐」，更指關愛座是給小朋友坐，令人非常無奈。



有網民分享指，日前乘搭港鐵上班時，被1名港媽要求讓座予其女兒。（資料圖片）

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有網民近日投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指身為媽媽的她，在家中照顧小孩已很疲累，故乘搭港鐵上班時，便選擇坐在關愛座旁邊的普通座位休息。列車到達尖東站時，有一家四口上車，該媽媽拖住1名目測10歲的女孩，而說法語的爸爸則推着載有大約5歲男童的BB車。

當港媽走進車廂後，即指着樓主大罵，「呢度係關愛座，唔該你起身畀我個女坐」，令她當場呆掉，有同樣坐在普通位的女士則讓座給兩母女坐下。怎料港媽竟向女兒表示，關愛座是為小朋友而設，並非讓成人坐，樓主因而更加無奈，遂以一句反駁她，「Sorry，呢個真係唔係關愛座。再講，其實任何人有畀錢搭車嘅，都有權去坐每一個位置，唔係剩係畀你個咁大個嘅女女！」

樓主形容，該港媽聽完頓時語塞，其丈夫之後卻代為出頭，在樓主下車時故意擋去路，「未見過啲咁野蠻嘅人，仲要係做人父母，咁教啲小朋友」。

有網民認為，關愛座並沒有註明給小孩坐，而且事件中的女兒年紀不小，根本能站足全程。（示意圖，資料圖片）

帖文引起網上熱議，有網民指小學以上的孩子已不一定需要座位，「如果想有位，請搭的士」，亦有人表示樓主可以「指住張圖（關愛座圖示）問佢個女係邊款」。有同是媽媽的網民則指，試過懷孕8個月時都被要求讓座，「有啲人覺得個位係佢買咗」。

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