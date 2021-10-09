台灣921地震生還者夢中被叫醒逃難　寵物靈魂依主人腳邊令人心酸

1999年9月21號，台灣中部發生規模7.3的大地震，持續了約2分鐘，台中跟南投有許多村莊幾乎被夷為平地，造成2415人罹難，萬多人受傷，5萬多棟房子倒塌。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，講述地震倖存者於事發一刻遇到的怪異事件。



921地震強度達7.3級，不少傳統建築亦受到破壞。（GettyImages）

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921大地震當日下午，有當地人憶述莫名捲起怪風，天空曾變成詭異紅色，結果半夜發生大地震。在地震逃難及救災時，很多人遇到靈異事件，例如救災消防員表示，救援時遠遠就看到像是白色人影，而且數量不少，一靠近白影就什麼都沒看到，但下方卻會挖到屍體。

爸爸來救我

當年有名5歲女童，全家人因地震罹難，只剩她倖存，有人好奇問她如何逃出來，女童很天真回答：「是爸爸抱我出來的。」然而，事實上她爸爸在地震前2年已因車禍離世，這句話令在場的人落淚，雖然算靈異事件，但卻有滿滿洋蔥，相信爸爸就是女童的守護神。

血腳

有女網友憶述，921地震發生時，她就讀台中某私立高中，因為中部受創嚴重，學校停課多天後才復課，她得悉有同學被壓死。回校當日，她在3樓教室走廊往下看，意外見到1樓有雙半透明流着鮮血的腳。她在校舍走來走去，以為自己眼花，誰知隔天有群學生表示，在該校舍的電梯也看到已被壓死的學長。

誰？

地震發生時有女網民被驚醒，發現家中無人醒來，她怕得不敢下床緊閉雙眼，但大廈搖晃嚴重，家中瓶瓶罐罐開始掉落砸碎。這時她耳邊聽到一把陌生女聲，叫她趕快起床，她鼓起勇氣睜開眼，沒想到一開眼發現眼前景象全變綠色，就像戴上夜視鏡一樣。由於地震搖晃得更大，她沒空理會，衝去把媽媽和弟弟吸醒，順利逃難。

天亮後媽媽好奇問她為什麼能在黑暗中行走，還繞得過地板玻璃，女網民解釋經過後，媽媽認為是家裡供俸的媽祖娘娘把她叫醒。

陰陽眼

當時東勢災情慘重，有救災人員說車子開不進去，他一到現場看到房子倒塌，有濃濃煤氣味，引發火災之餘，現場充斥哀號聲。當時有人被家具壓着，有人被鋼筋刺穿身體，什麼樣的傷患都看到。由於他有陰陽眼，在罹難者旁看到他們的靈魂站在自己屍體旁邊，還有些來不及逃生的寵物靈魂，待在成功逃生的主人腳邊，場面令人心酸。

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菩薩相救

台中的東勢王朝大樓倒塌，奪走28條人命，當地知名中醫師鍾永祥就住在這大樓。鐘醫師在地震第3天才被救出，當時他情緒穩定，身體也沒什麼傷。後來他分享地震前後令人難以解釋的事情。

地震前鍾醫生的親友來拜訪，離開前跟他說客房睡起來很舒服，叫他有機會要去睡。幾天後鍾醫師趁家人出門探親，剩他1人在家，於是改去睡客房。到了半夜突然天搖地動，整棟建築向下墜落，房間像被擠壓一樣。但當他被搖醒睜開眼，眼前有幾個全身散發出金光的光頭男，在撐着快傾倒的牆，還有好幾位壓在他身上，感覺像在保護他。

鍾醫師當下嚇傻，等他回過神來想問個究竟時，全部人瞬間消失。這時鍾醫師才看清建築的牆壁整個傾倒，他被夾在隙縫中。信佛的他恍然大悟，認為那些人可能是菩薩派來相救，後來他開始重複念觀世音菩薩名號。3天後他才獲救，他驚訝自己感覺像很快被救出，但一般人被困瓦礫時，都會感覺時間變慢。家住6樓的他獲救地點是1樓，更神奇的是，設有佛堂的房間，全部東西都破碎，但供奉的3尊陶瓷佛像完好無缺。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】

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