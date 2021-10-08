被女同事話個樣「生得好經濟」　港男不解發文問　網民咁解答！

「生得好經濟」是新潮語嗎？有網民於討論區發文表示，日前與同事聊天時，大家談及對方的第一印象，突然有女同事向他說「我覺得你個樣生得好經濟」，他感不解，問她原因卻不肯說，因而發文問廣大網民到底是什麼意思。



有網民於討論區發文表示，日前與同事聊天時，大家說到對對方的第一印象，突然有女同事向他說「我覺得你個樣生得好經濟」。（《柔美的細胞小將》劇照）

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該名網民於香港討論區以「女同事話我個樣生得好經濟」為題發文，表示返了新工一段時間，已過試用期，與同事關係算不錯，日前吃完午飯聊天時，大家說到對對方的第一印象，突然有女同事向他說「我覺得你個樣生得好經濟」，他很疑惑到底即是什麼。

其他網民留言指是該名女同事「讀得書少，講嘢都語無倫次」，有人認真解答「經濟即是平，英文是cheap」、「嗰樣好經濟，就是欠缺財富，就是成個奴才咁」、「即是話你似窮X」。

有人指出其實是暗喻句，「佢話你個樣似豬頭炳啊」、「優雅地罵樓主是一件垃圾，沒有獨特性」，有人笑說如何回敬女同事，「你個樣生得好化學」、「你個樣都幾實惠喎」。

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