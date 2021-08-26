嫌人工低畢業兩年唔返工「啃老」　港男：fresh grad應該搵6萬

對待討論區留言認真，你便輸了！Facebook專頁「辦公室日報」近日分享一篇讀者投稿，指弟弟已畢業兩年但一直沒正式上過班，零全職經驗，原因是弟弟在討論區看到網民說剛畢業投入職場就有5、6萬月薪，因而認為自己都應該要找同等月薪的工作，曾有公司打算聘請弟弟，但弟弟不屑月薪只有萬多元而沒有應聘。該讀者曾勸過弟弟勿認真對待討論區網民所說的話，但反被挖苦她廉價及失敗，她對弟弟的價值觀感到無奈和可笑。



facebook專頁「辦公室日報」近日分享一篇讀者投稿，讀者的弟弟已畢業兩年但一直沒正式上過班，原因是弟弟在討論區看到網民說剛畢業投入職場就有5、6萬月薪，因此不屑做只有萬多元月薪的工。（《我的事說來話長》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

FB專頁「辦公室日報」近日分享讀者「家姐」的投稿文章，她表示弟弟已畢業兩年，但一直沒正式上過班，零全職經驗，原因是弟弟在討論區看到網民說在美國剛畢業投入職場就有6萬月薪，因而認為自己都應該要找同等月薪的工作，曾有實驗室及市場推廣公司願意聘請弟弟，但弟弟不屑月薪分別只有1.3萬及1.5萬，批評「唔係人做」而沒有應聘。

家姐與弟弟的對話▼▼▼

+ 6

家姐對弟弟的價值觀及堅持感到無奈，指出口口聲聲說自己剛畢業就有5、6萬月薪的網民根本「唔知乜頭乜路」，現實可能已失業很久，「日日喺屋企量地」。她不排除真的有人剛畢業就找到5、6萬月薪的工，但現實也有不少人失業及「搵雞碎咁多」。

她續說，弟弟指「喺香港做廉價勞工好失敗」，但她認為弟弟每個月「攤大手板」向父母拿錢，比其他做廉價勞工的人更失敗。

她奉勸「上forum，勿認真，一啲冇根據冇實證嘅留言都當做金科玉律，真係非常之可笑」，她曾勸導過弟弟，但弟弟不聽她所言，更挖苦她廉價及失敗，她慨嘆「咁仲有咩好講？」，並說唯有祝弟弟早日找到一份5、6萬月薪的工作。

+ 2

同場加映：返工1個月先被老細問呢樣嘢 員工超無奈：佢今日先見我喺度？



返工1個月先被老細問呢樣嘢 員工超無奈：佢今日先見我喺度？

+ 7

同場加映：同事係外貌協會會員 台男慘遭刁難被冷待：為何這樣對我！



同事係外貌協會會員 台男慘遭刁難被冷待：為何這樣對我！

+ 14

同場加映：職場生存法│網民分享畢業後第1份工最大得着：打工唔好講感情



職場生存法│網民分享畢業後第1份工最大得着：打工唔好講感情