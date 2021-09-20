打工仔列4大原因怨「葵涌是最垃圾返工地點」　網民反駁：唔識嘢

說到地獄返工熱點，不少人都會想起觀塘，一條逼到如沙甸魚般的鴻圖道已贏盡全港，不過有打工仔網上發文，批評葵涌才是「香港最垃圾返工地點」，力數4大缺點，包括大車多空氣差及路人質素欠佳。帖文隨即引來網民反駁，形容葵涌是「美食天堂」，而且交通發達，批評樓主「唔識嘢」。



有打工仔網上發文，批評葵涌才是「香港最垃圾返工地點」，力數4大缺點。（示意圖，資料圖片）

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該打工仔在香港討論區，以「其實葵涌先係香港最垃圾返工地點」為題發文，指撇開新都會廣場及葵興寫字樓來看，沒有1個地區「垃圾工多過葵涌」，不但人工開價低，很多公司都要求一星期返足5.5日或6日，而且大廈位置不近地鐵站，又鄰近貨櫃碼頭，大量貨櫃車來來回回令空氣污染嚴重，而運輸工態度惡劣，整個地區感覺烏煙瘴氣。

打工仔控訴「葵涌先係香港最垃圾返工地點」全文▼▼▼

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帖文引起網上熱議，有曾在該區上班的網民表示「講出我心聲」，指返工要過馬路時，遇上大量貨櫃車，「都唔知邊日唔留神俾車死」，而且貨櫃碼頭多貨船，「空氣絕對差，比多車更嚴重」，亦有人指葵涌多細公司、工廠及倉庫，運輸出出入入，人流較雜。

不過有網民則指樓主諸多不滿，不如早日轉工，「有本事返中環，人工一樣，食Lunch都食窮你」，又反駁稱「荃葵青返工先正」，認為附近食肆選擇多，有平有貴，而且地理位置四通八達。

網民嚴選最地獄上班地點，葵涌頭5名不入！ ▼ ▼ ▼

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觀塘交通情況令人聞風喪膽，有打工仔在網上發文，指住在天水圍的他，早上9時半要到觀塘上班，於是每朝早需要6時多起床，距離遠之餘還要塞車，因而每日來回車程都超過3小時，直言「搭車仲辛苦過返工」。



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樓主的訴苦心聲引來一眾住在新界大西北的網民有共鳴，紛紛留言表示「終於有人明我人生很難」，直言住天水圍的人最怕去九龍東工作，寧願返香港島，「起碼搭車可以瞓足全程」，亦有人說穿殘酷的現實，「有能力就搬，冇能力就慣」，並向樓主提出多個建議▼▼▼

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