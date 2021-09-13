細佬為賺錢轉行做保險　少返工少開單仍有獎攞　阿哥：好邪教feel

所謂行行出狀元，只要付出努力無論在什麼行業也能闖出一片天。有港男早前發文，指弟弟為了「搵多啲」而轉行保險業，起初受訓時也滿腹熱誠，向父母承諾要賺錢養家。然而弟弟3個月來僅開了數張單，卻不用每天上班也能獲獎，至今仍對事業抱有希望，令樓主不禁質疑：「真係好邪教feel。」



有網民指弟弟早前轉行至保險業，惟似乎沒有付出太多仍能獲獎，令他不禁質疑對方入錯行。（《大債時代》劇照）

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該網民於香港討論區發文，指弟弟約3個月前不滿舊有工作薪金不夠高，決定轉行保險業，「佢要搵份工係可以靠自己努力搵多啲」。剛轉行接受培訓時，弟弟似乎信心十足，早已計劃好要如何賺錢供養家庭，「話自己將來要點計劃搵大錢，到時要點幫補屋企」，令父母相當高興。

不過3個月過去，弟弟只靠家人及朋友們「開得幾張單」，同時又不願每天上班，「懶到一星期都唔返幾次office做嘢」。而最令樓主感到驚訝的是，弟弟這樣的工作狀態仍不斷獲獎，「可以一直拎到好多乜獎乜獎，有獎狀有證書，仲有啲有獎杯」。

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他不禁質疑弟弟已入錯行，對工作有錯誤期待，甚至形容如加入了邪教，「一個你眼中一直宅喺屋企嘅廢青居然可以一直拎獎拎到人生勝利組咁，真係好邪教feel，佢到𠵱家都仲係對佢嘅保險業人生幾乎充滿希望」。

帖文引來網民回應，不少人指出保業從業員不易做，認為樓主應多加勸告弟弟，「呢一行都幾難做，揾客又難，一係又要不斷俾人reject，我諗10個都未必有1個揾到食」。不過也有人認為樓主及家人可先讓弟弟嘗試，「每一行都一樣，唔係第一日返工就會升職加人工，係需要累積經驗與磨練」、「做屋企人點都要撐下佢，唔好咁快打沉對方，咪畀時間佢，做唔到先認真同細佬傾下」。

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