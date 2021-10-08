護髮｜洗頭6大禁忌你要知！越洗頭髮越稀疏…網民：原來一直都洗錯

夏季悶熱易流汗，洗頭可說是每天例行公事，不過頭髮不只要洗乾淨，也有許多需要注意的技巧，否則反而容易把頭髮越洗越糟，甚至可能導致禿頭。有專業髮型師拍片宣導「洗頭千萬不能做的6件事」，呼籲大家小心別再傷害頭髮和頭皮。



髮型師Ray常在YouTube頻道拍片分享美髮相關知識和造型小訣竅，吸引不少粉絲追蹤，近日他發現顧客的洗髮步驟中常帶有錯誤動作，便拍片宣導《六件洗頭千萬不能做的事》，要大家即刻改掉，因為這對頭髮、頭皮都會造成「極大的傷害」。

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Ray指出，洗頭髮不能做的事包括洗頭水沒有乳化就直接接觸頭皮、洗頭前沒有充分淋濕就用洗頭水洗頭、沒有梳開頭髮就開始洗頭、洗頭只有洗一次、不要過度搓揉頭髮、護髮不要太靠近髮根。

他解釋，洗頭水的主要功能是洗去過多的油脂，因些若是油脂過於豐富，僅一次清洗可能無法將所有油脂都帶走，就需要洗第二次，此外洗頭水是化學藥劑，若是直接貼在頭皮搓至起泡，長久下來可能讓該處頭髮變少，建議應先在手上乳化後，再從髮尾搓出泡泡、帶到頭皮清潔。

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清洗前需注意先將頭髮梳開，否則清洗時易斷裂產生分叉，且在抹洗頭水前先用清水沖洗，將髮絲上的水溶性污垢洗去，也可避免頭髮上的毛鱗片因細小灰塵不斷摩擦受損。Ray表示，因洗頭水多為鹼性，會使毛鱗片打開，因此若不梳頭就洗髮，可能會讓髮絲更糾結，若在洗髮時過度、大力地搓揉頭髮，也會使毛鱗片互相摩擦，進而破損，因此只要「輕輕的」，或用手指輕輕順過髮絲洗掉髮尾的少量油脂即可。

最後他提醒，洗頭水是針對頭皮清潔，護髮素則是針對頭髮的滑順與保濕，因此只需要抹在「頭髮中段以下」，中段以上則靠水分的延展性，引導護髮成分向上延伸，且越接近髮根處的頭髮越健康，不需要過度的保養品滋潤，若讓護髮素接觸皮膚反而可能導致毛孔堵塞、容易出油等問題。

他提到這六件事對專業人士來說都是很平常的知識，但許多人卻不知道，不少網友也紛紛表示「好多都中」、「長知識」、「難怪我的頭頂髮量越來越稀疏」。也有人幫忙補充「不要用指甲抓頭皮」、「水不能太熱」、「頭皮不能洗太乾淨，盡量使用少量洗頭水，帶走大概的油即可」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】