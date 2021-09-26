日本髮型師評選10大洗頭水　Amino改善毛燥開叉第3位$76保濕強

洗頭水｜頭皮多？頭髮毛躁打結、脫髮嚴重？洗頭水選對了，便可大大紓緩頭髮問題。有美容網站綜合髮型師推介，選得2021年下半年最受歡迎的洗頭水10大排行榜，上榜的洗頭水售價不乏低於港幣$100，效能及性價高，值得參考入手。



吹頭、反覆挾髮或染髮，對頭髮造成不同程度傷害，髮絲容易變脆弱易折斷，選用洗頭水重要，有助加強保護及修補髮質。

頭髮毛躁打結、脫髮情況變得嚴重，可能是用錯洗頭水所引致？？(tcbneri@IG)

第1位是白髮救星 第3位被評「頭髮美容液」

髮色與造型經常轉換，長髮的髮尾粗糙，容易有開叉、打結問題。面對市面眾多牌子洗頭水，聲稱各有功能，出現選擇困難症不知怎選適合自己的洗頭水？

日本美容網站《Ozmall》綜合髮型師推薦，選出2021年下半年最受歡迎洗頭水排行榜，10款上榜洗頭水，大多是開架品牌，但卻有不俗評價：第8位的Kracie（約售港元$62），被指用後頭皮不易乾燥，持續使用，燙傷髮質變回光澤有彈性。

另外，排第3位的Ichi洗頭水（約售港元$76），養髮效果出色，被形容為「頭髮美容液」，用家點評泡沫濃密、用後頭髮明顯變易梳理，頭髮造型時亦更持久。至於首位洗頭水更被指是白髮救星，用後髮根變強。

▼▼▼【按圖看】日本髮型美容師推薦洗頭水10大排名榜：第3位是「頭髮美容液」，保濕效果強； 第6位開架品KOSE洗頭水用後髮絲變得柔軟，約售港幣$70▼▼▼

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同場加映：洗頭水5大正確用法錯呢步易脫髮 日本@Cosme10款人氣洗頭水產品

如何選適合自己的洗頭水？哪款可對付油性髮質？洗。洗頭看似簡單不過，但原來很多人常犯一個錯誤，令洗頭護髮大打折扣，更有機會令脫髮增加？

▼▼▼ 曾擔任過日本明仁天皇與皇太子德仁近10年的御用理髮師—大場隆吉，在日本節目《教えてもらう前と後》分享洗髮護髮心得，5步正確洗頭方法，可防止頭皮老化，減少脫髮、頭髮毛燥無光與白髮等問題。▼▼▼

洗頭水重要之外，洗頭的步驟對於頭皮、頭髮護理也是至關重要。(《教えてもらう前と後》截圖）

他提到洗頭前切記先將頭髮徹底弄濕，之後下一步，原來不少人經常做錯，就是將洗頭水倒出後，就直接抹在頭髮，他提出，原來要先倒在手掌心，再均勻搓出泡沫，做對這一步，將泡抹搽在頭髮上，也有技巧。

▼▼▼【按圖看】前日本天皇御用髮型師的5步正確洗頭方法； 第一步要完全洗濕頭髮，而洗頭水抹在頭髮上之前，有重要一步不要做漏▼▼▼

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同場加映：【按圖看】消委會評測洗頭水獲高分且$100以下共20款 ，包括LUX、多芬、L'OREAL等，部份高分洗頭水售價$35.9／700ml，性價比高（產品價錢更新至2021年7月）▼▼▼

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同場加映：消委會評測結果，有16款未檢驗出重金屬、二噁烷、可致敏的防腐劑或甲醛等物質。相比之下，可較安全放心使用。

▼▼按圖看：消委會16款安全洗頭水名單▼▼▼

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資料來源：《Ozmall》