頭髮護理迷思｜洗頭水混護髮素能清潔兼修復髮絲？專家：本末倒置

你洗完頭也習慣用護髮素嗎？但要注意千萬不要與洗頭水混著使用，恐面臨洗不乾淨的窘境！台灣衛生福利部食品藥物管理署（下稱：台灣食藥署）表示，洗頭水作用成分是陰離子界面活性劑，而護髮素則是陽離子界面活性劑，兩者作用相反，因此若怕麻煩混合使用，反而會本末倒置，無法達到潤濕效果。



聰明使用護髮素 讓頭髮更易疏理

早期洗髮多使用皂類洗頭產品，因此頭髮會殘留鹼，這時就會藉由護髮素去除頭髮上的鹼，以維持頭髮弱酸性。台灣食藥署解釋，洗髮後頭髮多帶負電荷，這時使用護髮素，藉由護髮素中的陽離子界面活性劑可附著在帶負電的毛髮上，中和靜電反應，以方便頭髮更容易疏理，且提高光澤度。

避免將潤髮產品倒頭皮 應放手心適量塗抹

台灣食藥署進一步說明，除了護髮素，包括焗油、髮膜同樣是相同原理，但使用上要注意，應避免將護髮產品直接倒在頭皮上，而是要先取適量放在手心，並從根均勻地塗抹到頭髮末端，再用大量清水沖洗乾淨，直到黏膩感消失為止，才能真正達到潤髮、護髮效果。

挑選完整標示產品 保障自身權益

此外，購買任何護髮產品時，也應仔細挑選擁有完整的化粧品標示，以保障自身權益。台灣食藥署強調，大家也可加入「TFDA化粧品安全使用」Facebook，可掌握第一手的化粧品安全選購及使用資訊，並了解相關化粧品資訊與知識。

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