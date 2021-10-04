頭髮護理3大學問｜用錯洗頭水、洗頭用指甲抓令頭皮似「落雪」？

你選用的洗頭水也適合自己的頭皮嗎，小心若不了解產品資訊，不僅無法徹底清除髒污與油脂，嚴重還可能引發毛囊炎，出現頭皮屑等現象；台灣食品藥物管理署指出，洗頭水又稱香波或洗髮露，含有界面活性劑、聚二甲基矽氧烷、調節劑及營養護理等成分，能幫物去除頭髮油脂及頭皮屑等，並對頭髮表面進行調理，因此選擇挑選正確且合適的洗頭水，才能真正保護頭髮，避免傷害頭皮。



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了解洗頭水成分 買得更安心

首先，得先了解洗頭水成分，像是界面活性劑主要為去除油脂和附著異物，而聚二甲基矽氧烷則可幫助頭髮滑順，至於調節劑則可用來調節洗頭水pH值及黏度。另外，包括原蛋白、絲蛋白、維他命及植物提取物等則屬於營養護理的成分。台灣食藥署表示，但因洗洗頭水與頭髮接觸時間較短，成分能達到實際營養作用仍有限。

用指甲抓頭皮洗髮 小心頭皮受傷

食藥署進一步解釋，洗頭髮時也要多注意，除了應避免用指甲抓頭皮，正確的洗髮步驟，應先將溫水弄濕頭髮，再將洗頭水倒在手上加水稀釋後抹於頭髮上，避免直接倒在頭皮，接著利用指腹按摩頭皮數分鐘，再用清水洗淨，吹頭髮時也應與頭髮保持15至20cm 距離，並用溫冷風來吹，避免傷害頭皮。

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養成健康生活習慣 有助保護頭髮

此外，女生們應購買擁有化妝品標示項目的商品，以確保自身權益，尤其於季節轉換期間，更應挑選功能簡單的洗頭水較佳；食藥署提醒，要有效保養頭皮，除了挑選合適的洗頭水，養成健康的生活習慣也是關鍵，包括飲食上少吃辛辣，甚至過甜或過油等食物，減少頭皮油脂分泌造成毛囊阻塞等問題，若有遇到不正常大量掉髮，則應盡快就醫，才能避免傷害頭髮。

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