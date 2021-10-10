婆婆想趁入秋食寵物蛇　港男勁驚回家見到蛇羹　網民：講條蛇好毒

不少人養寵物會當作子女般愛惜，絕不接受別人將牠們視作食物。有網民於討論區發文表示，年初在家中養了一條寵物蛇，最近天氣轉涼，暫住在他家中的婆婆日前突然問他「入秋啦喎，你條蛇係咪就嚟食得？」，他不知應如何向婆婆解釋寵物蛇是不能食用，他很怕某天回到家後發現「條蛇唔見咗，然後多咗碗蛇羹等緊我」。



有網民於討論區發文表示，日前婆婆突然問他「入秋啦喎，你條蛇係咪就嚟食得？」，令他很怕他養的寵物蛇某天會被煮成蛇羹。（vikasvikas@unsplash）

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該名網民於香港討論區以「長輩問入秋可唔可以煮咗我條寵物蛇嚟食」為題發文表示，年初在家中養了一條寵物蛇，「細細條唔會好晒位」。婆婆年中時搬來暫住，有天入他的房間幫忙打掃時，發現他養的蛇，「開頭嚇親佢」，但見該條蛇很細小，加上他給予寵物蛇很好的居住環境，因此婆婆沒有將牠丟掉，不過自此婆婆再無入房幫忙打掃。

他續說，最近天氣轉涼，有天婆婆在吃晚飯時突然問他「入秋啦喎，你條蛇係咪就嚟食得？」，他不知為何婆婆會覺得養蛇是為了入秋時煮來吃，「可能關上一代嘅思想事？」

他指出，雖然不知道可食用的蛇是什麼品種，但他認為不應該吃寵物，況且他覺得他的寵物蛇的品種是不可食用。他煩惱不知應如何向婆婆解釋該條蛇是不能食用，「依家我好驚返到屋企之後，我條蛇唔見咗，然後多咗碗蛇羹等緊我」。

樓主煩惱不知應如何向婆婆解釋寵物蛇是不能食用。（《跳躍生命線》劇照）

有網民留言建議如何打消婆婆吃掉寵物蛇的念頭，「同佢講條蛇萬幾蚊，佢肯定唔會掂佢」、「你同佢講，你條係好毒的蛇，等佢唔會偷偷地拿去食」、「你阿婆想食蛇呀，得閒買畀佢食，叫佢放過你條蛇」、「一句唔係用嚟食咪得囉，搞到咁複雜」。

有網民表示「好有興趣想知，如果你條蛇變咗蛇羹，你會唔會食埋一份？」，樓主回覆「唔會！我會勁傷心」。有人則分享家人曾經將他養的寵物煮來吃，「我讀小學時係深水埗買咗幾隻雞仔嚟養，大隻咗之後俾阿媽變咗北菇蒸雞飯做我嘅lunch（午餐）」。

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