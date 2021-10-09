獅子山風球｜由杏花邨突「轉移」尖沙嘴成焦點　網民：又係你何生

天文台今早（9日）6時40分發出八號東南烈風及暴風信號，雖然是1961年以來離香港最遠的八號風球，亦被指風力弱，但總有捧場客外出追風。有線新聞台1段風暴消息成為網上熱話，皆因其中1個受訪者「何生」竟「瞬間轉移」到不同地方接受訪問，令網民質疑是否「新聞台場務」，笑言「何生，乜咁啱呀」。



天文台今早（9日）6時40分改發八號東南烈風及暴風信號，打破2020年熱帶氣旋氣旋浪卡所創下的「最遠8號風球紀錄」。（資料圖片）

今早掛8號風球市況▼▼▼

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有線新聞下午報道有市民專程到杏花邨追風，「何先生」就是其中1位，形容該區風勢大很多，但不是想像中的八號風球，以前嚴重很多，稱「影完相安全啲咪返屋企」。不過何生似乎改變心意，記者其後到尖沙嘴碼頭拍攝風勢時，再次遇見何生前來追風，受訪時更稱剛到埗發覺風勢很弱，「上次嚟睇真係落唔到車，行唔到路」。

兩度出現在新聞報道中的何生瞬間成為焦點，網民截圖稱「杏花邨又見到佢，尖沙咀又見到佢，何生 ! 乜咁啱呀」，令人不禁懷疑是否新聞部員工，「跟埋出車順手接受吓訪問」、「幕後職員客串上鏡啫」，又有人笑是否追住有線新聞車「追風」、「原來呢個世界真係有隨意門」。

8號風球懸掛下，很多網民都認為不算大風大雨，甚至比昨日更平靜，因而引起爭議，批評「乜事都冇就打8號，假期先唔畀香港人出街」，有人甚至貼出風和日麗的照片嘲諷天文台判斷失當。



網民貼圖寸爆天文台▼▼▼

同場加映：黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

昨日天氣有幾惡劣？網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」，女乘客被迫蹲到座位上飲泣，哭說：「張櫈都濕晒啦！」有網民則笑言這是「水上的士」。



1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）