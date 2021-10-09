風球下外傭帶毛孩出門　小狗全身濕透顫抖　網民批：我落街都凍呀

本港昨日（8日）掛3號風球，多處水浸。有網民於facebook發文表示，昨早在堅尼地城山市街見到一名外傭姐姐於暴雨警告下，帶着小狗出門，小狗全身濕透兼微微顫抖。帖文隨即引起熱議，有網民批評狗主「冇愛心」，不過亦有養狗的人指出不是每隻狗都願意穿雨褸及在家上廁所。



有網民於facebook發文表示，昨早在堅尼地城山市街見到一名外傭姐姐於暴雨警告下，帶着小狗出門，小狗全身濕透兼微微顫抖。（fb群組「西環變幻時」圖片）

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有網民在facebook群組「西環變幻時」發文，指出昨早11時許掛3號風球時，在山市街見到一名外傭姐姐帶着小狗出門，從相片可看到當時街上正下着大雨，小狗全身濕透，他形容小狗身體還「微震」。

他發文幫小狗發聲，希望主人知道，若在下雨時仍有需要帶小狗外出，可否買件雨褸為小狗穿上；若小狗習慣外出小便，應抱小狗去可避雨的地方小便；如果情況許可，「當然等停雨先落街啦」。

網民紛紛留言批評狗主，「狗狗好可憐，遇到呢啲冇愛心嘅主人」、「都可以等細雨啲先至落街掛，唔使咁大雨先出去啦」、「主人等天收」、「他朝君體也相同」、「我落街都覺得凍呀！更何況狗狗濕晒個身」。

不過亦有網民指出，「唔知人哋情況就唔好乜都公審」、「個個都當狗仔係成年人，話喺屋企屙就屋企屙，話着雨褸就着雨褸，完全冇諗過唔係隻隻狗都肯着／喺屋企去廁所」。

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