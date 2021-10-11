韓美女打針嚴重過敏「全身發紫」似畀車撞　4張瘀青照轟動韓網

南韓Youtuber aori於9日透露身體近況，表示本身為慢性發炎的體質，結果在當地醫生建議下打針，不料，事後她出現嚴重不良反應，全身冒出大小不一的瘀青，痛了1整週仍不見好轉，只不過當地醫院卻是消極處理態度，對此，aori老公徐朱元憤而指控院方惡人先告狀。



aori擁有甜美外貌，Instagram、Youtube皆吸引超過50萬人追蹤，9日她透露身體近況，第一張照片就事先告知，「其他照片可能有一點噁心，如果沒辦法接受的話請不要看後面的照片」，只見照片中，aori全身爬滿大小不一的瘀青，近看腿部更是令人毛骨悚然。

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aori解釋，本身為慢性發炎的體質，上週在當地醫生建議下施打紓緩症狀的健康針，不料竟出現淤青爬滿全身的情況，猶如發生交通事故般痛了一整週，坦言「每次看到身體的時候我也受到了很大的衝擊…」，儘管如此，樂觀的她希望粉絲不要擔心，自嘲自己像「人體豹紋」，「不穿衣服也像穿衣服一樣特別的體驗…。」

只不過，徐朱元看到aori全身爬滿瘀青的狀態十分痛心，憤怒發文指控「把妻子變成這樣還惡人先告狀？」進一步指出，雖然可能不是醫療事故、副作用，不過手術後出現連院方也沒見過的狀症狀，至少應該替患者想一想，沒想到院長還大呼小叫。

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徐朱元直指，院長還搬出自己的女兒是aori粉絲親自幫忙止血，令他十分傻眼，竟然還有毫無關聯的人參與醫療過程，「真的能承受（後果）嗎？錢不是問題，你們這些傢伙。」

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