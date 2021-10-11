Tommy阮民安打風搭的士見得意毛孩跟車　司機1句解釋超有愛

的士司機帶着小狗開工？不時有寵物主人投訴，因帶同毛孩而被的士拒絕接載。不過E-Kids成員阮民安（Tommy）日前發文，指周六（9日）正值八號風球，在惡劣天氣下辛苦截到的士，上車竟看到副駕駛座坐了1隻哥基小狗。Tommy指司機擔心他介意，解釋指打風期間實在不放心小狗獨自留家，只好帶同毛孩開工。司機的愛狗之心令Tommy非常感動，遂在獲對方同意後發文大讚「超有愛」，帖文一出，即時獲一眾網民讚好，紛紛稱讚司機是負責任的主人。



E-Kids成員阮民安於周六8號風球生效期間乘搭的士，遇到的士司機帶同哥基犬開工，發文大讚對方「超有愛」。（阮民安ig圖片）

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E-Kids成員阮民安（Tommy）昨日於facebook專頁發文，指周六在獅子山風襲港、8號風球生效期間，因有要事必須外出，足足等了約半小時才截到的士。在橫風橫雨下慶幸有車可乘，Tommy甫上車便見到1隻哥基犬坐在車頭的副駕位置。

司機擔心Tommy介意，即時解釋指「因為要搵食，8號風球都要開工，但真係唔放心留低狗狗自己一個喺屋企，怕嚇親佢，或者有咩意外，所以我帶埋佢開工」。Tommy聞言亦直指不介意，大讚小狗「得意」，又指每次打風落雨也不願看到毛孩出意外，「如果可以多啲您呢種主人，咁全世界嘅毛孩就幸福得多啦」。

Tommy大讚的士司機是負責任主人，直指「如果可以多啲您呢種主人，咁全世界嘅毛孩就幸福得多啦」。（資料圖片）

Tommy大讚司機是負責任主人，更指從小動作便能看到對方的愛狗之情，「呢個司機每次開車、停車，都會下意識用手去掂一掂狗狗，怕佢跌親，超有愛，所以呢個的士司機必須讚啦」。

帖文引來不少愛毛孩的網民讚好，紛紛指要遇到不抗拒寵物的司機已不容易，找到愛毛孩的司機更是難上加難，「我上到架咁嘅的士，個心都融化埋呀」、「如果我知道佢車牌，我會call佢車」、「狗狗有司機哥哥愛錫真係有福氣，風雨同路見真心」、「司機大佬真係無得頂，毛孩有你好幸福」。

同場加映：商台DJ打風搭的士 司機嗌「廿蚊啦」勁感動 結局反轉網民讚老實



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事主照樣支付車資，但在他要求拿收據以向公司報銷時，司機一手撕下印有車牌號碼的角落，並說「我濫收車資犯法㗎！」。（fb「歪歪」圖片）

同場加映：在過去的周五（8日），天文台於11時45分才發出黑色暴雨警告，巿面出現混亂，當天清晨時分只是黃雨警告生效，一眾打工仔、中小學生等依然要冒雨上工上學，有人選擇乘搭的士希望減低雨水直接「衝擊」，但網上瘋傳1段短片，顯示暴雨湧入令的士車廂頓變「魚缸」▼▼▼



黑雨│的士車廂慘變「魚缸」影片瘋傳 女乘客蹲座位飲泣：濕晒啦

1條影片今午在網上瘋傳，1輛的士在馬路上被洪水圍困，水不斷從車門湧進，車廂變成水浸，水位至少浸過腳踝。（影片截圖）

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同場加映：疫情影響收入 單親爸司機為養家帶兒子開工 貼紙條望乘客勿舉報▼▼▼



台灣1名做網約車司機的單親爸爸，只能在公眾假期也帶着兒子開工，讓兒子在車上睡覺。該名父親在車上張貼的紙條近日引來網民討論，指自己無辦法之下帶兒子上班，希望乘客「高抬貴手」，不要向公司舉報。不少網民看後大感心酸，紛紛留言問預約司機的方法，又質疑曾舉報司機的人有何動機，「好感動但也有點感傷，希望他一切都好」。



台灣1名身兼司機的單親爸爸為了養家，在公眾假期也帶兒子開工，並在車上張貼紙條，希望乘客「高抬貴手」，不要向公司舉報。（fb圖片）

該名單親爸爸帶兒子上班，大多讓兒子坐在前座，以免騷擾乘客。（fb圖片）

同場加映：的士司機幾錢車程先滿意？短途黑面過海嫌遠？行內人曝6大因素【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

