坐的士遺失iPhone內存親人遺照　機主重酬$1.5萬尋機：唔夠再開價

智能手機存放的資料，可能比機身更珍貴，一旦遺失而沒有備存，機主必定大感焦急！日前有網民在連登討論區發文，指昨早（3日）在紅磡灣中心登上的士前往黃埔花園，下車後發現遺失藍色iPhone 12 Pro Max，因機內存有已離世親人的照片，而且未有備份，故重酬1.5萬元希望可以尋回手機，甚至只給回機內資料亦可，機主呼籲拾獲手機的人與他聯絡。

機主表示，一度坐的士追蹤手機的Find My iPhone位置，但最後去到葵涌附近就因為對方關機而失去位置顯示，他及後表示已經放棄可以尋回電話的希望，但仍感謝一眾網民的幫助。



有網民表示，昨早（3日）乘坐的士時遺下iPhone手機，由於機內存放了已離世親人的照片，因此重酬1.5萬元希望可以找回手機。（資料圖片）

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網名「想搵返電話」的網民在連登討論區上發文，指他昨早9時於紅磡灣中心登上的士，6分鐘後於黃埔花園下車，在車上遺失1部使用透明機殼的藍色512GB iPhone 12 Pro Max。雖然落車後已立即察覺「唔記得咗拎電話」，但司機很快已經開車離開，所以未能立即截停的士取回手機。

機主當時已經立即截乘另一輛的士希望可以追上有關司機，又一直以Find My iPhone功能定位手機的所在位置。他曾經在車上報警，「但話幫我唔到」，直至追到葵涌一帶之後，電話因被關機而失去定位，再也無法追蹤。

樓主一直以Find My iPhone功能定位手機，但手機去到葵涌附近位置就失去定位顯示。（連登討論區圖片）

機主提到手機內有已經離世的親人照片，「Back Up唔切，試過備份揾唔返，重酬$15000」呼籲拾獲巿民可以致電他聯絡（機主在帖文留有聯絡電話）。機主慨嘆，未能及時備份相片，是因為自己剛好換手機，資料未及全部上傳至雲端所致，現請求載過他的的士司機將手機賣回給他，「$15000唔夠，可以開個價畀我買返」。

機主期望如果司機看到他的帖文，希望他會記得「我落車仲同你講辛苦你，之後畀錢你話唔使找」，「我仲抱有最後一絲希望，希望你可以畀我用錢買返」，至於其他人如果找到他的手機，他亦願意用錢買回，「入面有好多用錢買唔到嘅資料」。

帖文經過大量網民推文及留言建議各種方法之後，事主至今日（4日）未有更新是否找回手機。有網民質疑，如果手機內有珍貴資料及照就應該趁早備份，以免發生意外而遺失抱憾。

事主已經將手機調較至遺失模式，並留下聯絡方法及訊息，希望拾到手機的人可以將手機賣回給他。（連登討論區圖片）

其後機主在另一篇帖文上感謝各位網民的好意，「不過我知道已經冇可能搵得返」。他指自己曾經到過葵廣及先達的手機店留下電話號碼，希望有人賣他的手機時可以聯絡他，不過店主大都冷待他。樓主亦試過找可能拍到涉事的士車牌的閉路電視鏡頭，但店主都表示需要警方協助才可以提供片段，「即係都係得個吉」。

樓主感嘆地指，「努力咗1日，明白到有啲嘢冇咗就真係冇咗，成件事只可以怪自己」。他指自己接到很多電話說執到他的手機，「最後飛的出到去發現都唔係我嗰部嚟，但又想我畀錢」。他又指自己接到電話表示可以將照片交回給他，但要他先轉帳過數，「好彩呢個時候我仲有少少理智」，故在收到真實資料前沒有被騙。

他最後指自己哭了一整天，已經覺得十分疲累，「大家唔使再幫我推了，真心好感激大家，多謝晒你哋每一位，我已經宣佈放棄，佢都應該賣咗了，而家只想收拾心情重新出發」。

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