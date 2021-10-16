笑容秒殺！一笑迷倒粉絲　美女網紅偕男友出浴玩「不心動挑戰」

內地網紅邱蕙菁（Cherry Haw，IG：cherryhaww）在多個社交媒體上都十分之吃得開，除了因為擁有具美感曲線的好身材外，更重要是她的笑容甜得足以「秒殺」網民，不少粉絲指看她一笑就會立即被擄獲！邱蕙菁不時都會上載短片分享生活點滴及趣事，她早前更與男友在鏡頭前出浴，大玩「不心動挑戰」，只要男友看其他網紅短片時有心動的表現，立即就要劃一筆，甜蜜趣怪的互動令人十分羨慕。



內地網紅邱蕙菁以必殺笑容聞名！（IG「cherryhaww」圖片）

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邱蕙菁曾與男友一邊浸浴一邊進行不心動挑戰！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



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