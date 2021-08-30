九巴女子爆粗要求落車片段瘋傳　車長獲讚EQ高　網民：油麻地公主

法例規定，巴士只能在巴士站指定範圍內停車，乘客下車前應按鐘提示車長，一旦錯過車站則只能在下個站落車。社交網站今日瘋傳影片，顯示有女乘客坐巴士到油麻地時，疑在巴士落客關車門後想落車，惟巴士已駛離車站，車長拒絕開門。女乘客即時在車上發難，走到車頭不斷叫囂，指令車長「開門呀，唔係我投訴你呀！」。車長解釋已駛離車站兩個車位，不能開門，惟女乘客仍大罵大吵，更對車長拍照及爆粗，又揚言要報警；車長則全程表現平靜，最終巴士載着女乘客繼續駛向下個車站。網民形容片中女子已犯法，報警只是「拉自己」，有人則形容她是「油麻地公主」，又激讚車長「EQ高、態度好」。

九巴發言人回應《香港01》查詢時表示，事發約今午約2時，1輛九巴270A線巴士駛離油麻地消防局巴士站後，車上1名乘客從上層下來表示要落車，由於已駛離巴士站，車長安排乘客於下1個站落車。九巴呼籲乘客，如需落車，請預早作好準備。



片段見到女乘客要求即時下車不遂，拿出手機拍攝車長容貌，又揚言要報警及投訴，其間更爆粗辱罵車長。（香港突發事故報料區fb群組片段截圖）

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有關片段今日（8月30日）上載到facebook群組，發布影片的網民指事發地點位於油麻地消防局，形容「油麻地公主大鬧九巴」。據了解，事發時該輛九巴正沿窩打老道轉往彌敦道向尖沙嘴向方行駛。從車上乘客拍得的片段可見，1名長髮、穿着長裙的女子，頓足大叫「開門呀」，但車長並無理會。

其後女子走向車頭拍攝車司名牌，稱：「開門呀，唔係我投訴你呀！」車長表示巴士已駛離站，惟女子表示「我頭先落嚟嗰時仲喺個站度㗎」，當車長稱已過了兩個車位，女子卻激動反駁「點會過咗兩個車位？點為之一個車位」。車長堅持不能開門，表示會駛向下個站，女子隨即爆粗：「我點X知你下個站邊度呀？」她又表示自己趕時間，質疑巴士停站沒有開門，多次以粗口辱罵車長，又質疑車長的駕駛經驗。

九巴的乘客須知列明，乘客不得於行車時與車長談話。（資料圖片）

車長繼續語氣平靜地應對，女子愈說愈激動，揚言要報警，大聲斥「下個站咁遠」，又拿出手機拍攝車長容貌。女子又表示「全世界都見到」車長沒有開門，惟車長反稱「全世界都見到啲人落晒車啦」，女子即改口說「啲人落晒車，係你閂門閂得快呀」，再次稱會向九巴投訴，更質疑巴士駛得太遠，大叫：「我點樣行返去油麻地呀？」

片段其後迅速在多個社交群組瘋傳，網民一面倒批評吵鬧女子無理，又稱若遇到同樣情況，「如果好聲好氣同司機反映，喺安全許可情況下都可能有機會得到酌情處理，但司機今次只係做好自己本份啫」。不少網民大讚車長「EQ高、態度好」，又指幸好有片作證，證明車長按規矩辦事，而片中女子則已犯法，「佢係咪報警拉自己？騷擾巴士司機開車、又喺車上講粗口，拉得！」

根據九巴乘客須知及《公共巴士服務規例》等法例，除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客，若車長受滋擾，乘客最高可被罰款3000元及監禁半年。

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