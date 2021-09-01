油麻地公主大鬧巴士風波　九巴FB教落車2步驟　一句話被讚抽得靚

一段女子在九巴粗口鬧車長的片段日前在網絡上瘋傳，該女子疑因巴士關門離站後未能落車，而粗口大罵司機不肯開門，因而被網民封為「油麻地公主」。九巴facebook專頁昨晚（8月31日）出帖教大眾落車前的2個步驟，更特別溫馨提示，「唔好等到最後一秒先衝」，獲網民大讚「抽得靚」。



片段見到女乘客要求即時下車不遂，拿出手機拍攝車長容貌，又揚言要報警及投訴，其間更爆粗辱罵車長。（香港突發事故報料區fb群組片段截圖）

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事隔一天，影片中女事主陳小姐向《香港01》講述事件經過，詳情請看：油麻地公主大鬧九巴捱轟 開腔述原委拒向車長道歉：我唔係公主病

九巴FB專頁昨晚發帖，指出乘搭巴士落車前只需要簡單2個步驟，首先「撳落車鐘」，然後預早站在車門附近，準備落車，帖文又「溫馨提示」坐上層的乘客，記得在安全情況下預早落下層準備落車，「唔好等到最後一秒先衝，咁就可以避免發生意外或者趕唔切落車啦」，最後還標籤「車門非聲控」。

帖文不足半天已有1.7萬個讚好，不少網民都大讚九巴抽得好，直言帖文是「油麻地公主專屬」、「落車精讀班（成人版）」，亦有人指「估唔到呢啲都要重新教過」、「有鐘撳、報站器、App提示….真係要miss 好多個關鍵提示，先可以落唔到車」。不過有網民則投訴指，自己亦曾早早按鐘並站在落車門前等待，司機仍然飛站，認為九巴要多留意這些情況。

九巴的乘客須知列明，乘客不得於行車時與車長談話。（資料圖片）

油麻地公主大鬧車長事件發酵1日後，自稱女事主的陳女士受訪指，網上片段未能反映事情原貌，並解釋當時從巴士上層下來遭人堵住下樓通道，一路有高聲提醒車長要下車，惟未獲理會。她承認當時情緒激動，但因要趕赴重要會議所以較着急，「我都唔係100%啱，但我都唔係公主病」，並拒絕向車長道歉，「如果佢肯未開車前開返車門，好多事唔會發生。如果針對講粗口，我唯有對公眾道歉，我唔應該大庭廣眾爆粗」。

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