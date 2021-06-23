屯門單車友強行連車上巴士　車長拒開車擾攘逾10分鐘　網民批自私

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-23 12:00

自私攜帶尺寸過大的物品登上公共交通工具，隨時會連累全車人！有網民分享指，近日有單車友強行連人帶單車登上巴士，即使司機拒絕開車並要求單車友落車，單車友亦沒有理會。事件擾攘約10分鐘後，司機叫乘客轉乘下一班車，單車友才「笠水」離開。

網民提到，涉事巴士路線為港鐵巴士K51線，來往富泰及大欖。（示意圖／資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民在facebook群組「屯門公路塞車關注組」上分享照片，帖文首句就狠批「屯公塞車已經夠慘，仲要撞正個無恥男」，叫其他網民要認住相中男子，「夠膽死無視司機警告，硬要成架單車塞上K51度，又要威又要驚落雨整濕你架死人單車」。

帖文提到，單車友堅持十多分鐘仍不願下車，司機亦堅持不開車，並叫乘客轉乘後面的下一班車。不過就在此時，單車友終於放棄乘車，並騎單車離去，令樓主再次批評「有冇咁無恥呀」。

樓主提到，車長叫車上乘客轉乘後邊的下一班車時，單車友終於放棄，下車騎單車離開。（示意圖片／資料圖片）

有網民留言表示，自己也乘坐同一班巴士，與樓主一樣批評單車友「好無賴」，其他留言亦指單車友「無人品，無道德，侮辱咗單車呢項運動」、「影衰晒踩單車嘅人」，同時大讚「司機好波」。另外有人提到，自己亦試過踩單車時遇上大雨，最後趁小雨時找地方避雨，然後電召客貨車離開，直言「有啲錢唔慳得」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

睇多啲：柴灣單車男逆線落山 迎頭撼爆私家車擋風玻璃 網民斥害人害己【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

柴灣單車男逆線落山 迎頭撼爆私家車擋風玻璃 網民斥害人害己

睇多啲：婆婆上巴士跌倒4途人相助 乘客斥車長冇幫手 網民：雞蛋挑骨頭【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

婆婆上巴士跌倒4途人相助 乘客斥車長冇幫手 網民：雞蛋挑骨頭