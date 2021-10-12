圓規風球｜網民熱論落雨應否嗌外賣　不想自己濕身vs外賣員有危險

繼獅子山後，強烈熱帶風暴圓規亦逼近香港，天文台已發出三號強風信號。打風少不免「橫風橫雨」，到底下雨時應否叫外賣？有網民於討論區發文表示，下雨時因不想自己濕身而想叫外賣，而且對於不煮飯或煮不到飯的家庭來說，除了叫外賣沒什麼選擇，但又怕外賣員會濕身及有危險，他覺得自己的想法很矛盾，因此問其他網民在下雨時沒選擇的情況下應否叫外賣。



有網民於討論區發文問「落雨嗰陣應唔應該嗌外賣？」，指出不想自己濕身，但又怕外賣員有危險。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

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該名網民於香港討論區以「落雨嗰陣應唔應該嗌外賣？」為題發文，指出下雨叫外賣他一定會給小費，擔心外賣員駕電單車或踩單車很危險，若不小心受傷，「真係幾多錢都補唔返」；但若大家不叫外賣，可能對某些外賣員來說，「佢哋開少一日工就爭好遠」。

有贊成叫外賣的網民留言說「我相信外送服務員想你叫外賣，不過加多啲服務費」、「你想食嘢，有人想返工，各取所需，咁都要企喺道德高地諗嘢？」。另一方的人則說「通常不叫，叫最少二十（元）貼士」、「顧下自己都要顧下人，咪煮個公仔麵食咪算囉」、「梗係唔叫啦，要人哋風大雨大送畀你，隨時加料畀你當發泄」。

有人認為要看雨勢決定，「睇下咩雨，太大就唔好了。你畀100蚊tips（小費）都好，但人地冒更大危險，雖然話雙方自願」。

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