外賣員接單驚見備註「爬上40樓電梯懷了」　網民：早餐送到變午餐

外賣員工作艱辛，偏偏不時遇上要求誇張的客人！最近有人在facebook群組分享外賣單截圖，指遇上客人在訂單備註欄上表示「幫我爬上40樓，電梯壞了」，令他猶豫「這個小費應該跟他算多少？」。不少網民都狠批下單的人離譜，應該要客人自己下來取餐。
有台灣網民在facebook群組「爆怨公社」上發文，分享一張外賣訂單，上面的客人備註提到「幫我爬上40樓，電梯壞了」，取餐時間則為上午9時52分，惟未知該份外賣總共有多少份餐點。
帖文討論中不少人都表示應該叫客人自行下來取餐，「賺你幾十塊爬40樓開什麼玩笑？」、「跟他約20樓面交」、「40層爬完就要下班了，拜託一日工資拿出來」、「原來是外送餐點啊，我還以為是體能挑戰賽」。
月經到經痛又無M巾！女網友匆忙網購 外賣員竟隨袋附上這些送暖連登仔外賣自取中伏 日式叉燒拉麵驚變「午餐肉麵」 食店咁解釋台網紅旗袍打扮惹網民哄動 穿鬆身外賣員tee一招曬身材超有創意外賣生蠔備註「與老公很久沒愛火花」 食店送多2隻：叫他賣力點外賣員徒手抓食物入自備餐盒 邊偷邊舔手指 網民睇手法話係慣犯外賣叫5成熟牛扒嚟到驚變「1成熟」 網友用最原始方式令肉變熟
同場加映：外賣員徒手抓食物入自備餐盒 邊偷邊舔手指 網民睇手法話係慣犯【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+26