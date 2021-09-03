外賣員接單驚見備註「爬上40樓電梯懷了」　網民：早餐送到變午餐

外賣員工作艱辛，偏偏不時遇上要求誇張的客人！最近有人在facebook群組分享外賣單截圖，指遇上客人在訂單備註欄上表示「幫我爬上40樓，電梯壞了」，令他猶豫「這個小費應該跟他算多少？」。不少網民都狠批下單的人離譜，應該要客人自己下來取餐。



網上流傳外賣訂單，指有客人備註提到「幫我爬上40樓，電梯壞了」。（facebook群組「爆怨公社」圖片）

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有台灣網民在facebook群組「爆怨公社」上發文，分享一張外賣訂單，上面的客人備註提到「幫我爬上40樓，電梯壞了」，取餐時間則為上午9時52分，惟未知該份外賣總共有多少份餐點。

帖文討論中不少人都表示應該叫客人自行下來取餐，「賺你幾十塊爬40樓開什麼玩笑？」、「跟他約20樓面交」、「40層爬完就要下班了，拜託一日工資拿出來」、「原來是外送餐點啊，我還以為是體能挑戰賽」。

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