的士司機前座中間位放濕雨傘同雜物　乘客批污糟自私掀激辯

的士司機與乘客的爭拗時有發生，近日有乘客發文，批評部分司機會於前座座位之間的位置，放置仍濕的雨傘及其他雜物，認為雜物影響車廂衛生及前座乘客乘車的感受，又指曾向司機反映亦不獲理會，認為該批司機自私又污糟。帖文引起乘客及司機之間激烈討論，不少人認同部分司機無論服務態度或衛生情況也欠佳，但亦有司機現身反駁，指放置私人物品屬正常權利，而客人亦有權拒搭邋遢的士。



有網民指部分的士司機於前座放置過多雜物，影響乘客乘車感受及車廂衛生。（資料圖片/羅君豪攝）

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該網民於facebook群組「的士司機資訊網Taxi」發文，指乘搭的士時或會遇到，部分司機將多袋物品及雨傘放於副駕駛座旁的位置，令前座乘客只能緊貼雜物而坐。從他上載的相片可見，兩輛不同的士副駕座位旁也放滿以膠袋或環保袋剩載的物品及雨遮，車程中前座乘客的身體或腳部無可避免需要觸碰到物品。

樓主直指非常討厭該批司機的行為，認為對方放置過多雜物會影響車廂衛生及前座乘客乘車的感受，「喺街截車及畀正價call車是租你4個位用，唔係一定要同你濕𣲷𣲷嘅遮及污糟邋遢嘅袋共存」，又指即使開聲反映，部分司機也不會理會，「所以見到呢啲一律畀一星評分」。

帖文引起「網絡大戰」，不少乘客及的士司機現身激辯，有乘客認同樓主，指部分司機的確欠缺衛生意識，而且態度惡劣，「司機要自律，保持清潔是應該的」、「都無要你坐喺啲雜物上面要謝主隆恩啦」、「香港的士好多好多又臭又污糟，見到啲相就知司機放咗好多嘢喺車頭仲阻到駕駛」。

不過也有的士司機反駁，指司機一般也會將阻礙駕駛的私人物品放於車尾箱，認為乘客若感不滿，大可即時反映，甚至拒載乘搭，「唔高興咪落車行路囉，係人都有私人物品㗎啦，又唔係叫你攬住佢坐車」、「正常有人要坐副駕位，司機都會即時執好，平時無人坐係會亂一點」、「呢啲係司機嘅家當來㗎啦，睇開啲啦」、「客人有權唔搭唔上呢架車嘅，有時候打風落雨，司機都唔想濕𣲷𣲷咁開車㗎，將就一下啦」。

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