住元朗村屋Call的士去市中心　司機卻呻路程短　網民估原因係咁！

不少人都遇過乘的士被司機嫌路程短黑面，但原來即使是Call車一樣會有類似問題！有網民在facebook群組上抱怨，指自己家住元朗村屋，不時會Call的士到市中心買餸，惟最近1次Call車時，上車後卻遇到司機呻「本身有支旗去上水，咁短下次就行啦」，令她大為不滿為餘亦都感到不解，因為「佢自己接旗㗎喎」。有網民估計，是因為的士司機接單後才發現有另一支大旗，感到不值，所以發生這次事件。



樓主提到自己Call的士由元朗村屋到元朗市中心，但司機接單到場後卻抱怨路程太短。（資料圖片）

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樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上發文，說自己因為住村屋而需要坐的士出入買餸，因此不時都會遇上黑口黑面的司機。最近她曾經Call的士從住處前往市中心，但上車後「司機係咁鬧我係咁話：『本身有支旗去上水，咁短下次就行啦』」，不過她卻心想「重點係我Call的士，佢自己接旗㗎喎」。

她在帖文中亦提到，其實她每次坐的士都會視乎心情額外多付10至20元的貼士，「每次啲司機態度好我落車一定畀」，但如果「多多說話、黑口黑面、特登剎車、 揸到以為騎緊馬嗰啲一定冇囉」，直斥「畀錢搭的士仲要受氣，有冇搞錯！」

樓主表示，「畀錢搭的士仲要受氣，有冇搞錯！」（GettyImages）

不少網民覺得事件奇怪，因為根據樓主表示她並非以Uber Call車，既然接單時已經知道出發地及目的地，無理由上車時才呻路程太短。有留言猜測，該名的士司機可能因為於接旗後發現有更好的旗，但自己又不能放飛機，所以就在樓主上車後抱怨。

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同場加映：一條世紀大難題「的士司機幾錢車程先會鍾意？」，引起網上熱議，有的哥網民就親自解答大家的迷思！▼▼▼



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的士客要求越雙白線入大坑 司機堅持守法 1招反擊獲網民激讚

司機指出該路段有雙白線，不能越線駛離右邊出口往目的地，男乘客因而不滿，並講粗口怒罵，但司機仍堅持守法。（YouTube「車cam - 香港制造」影片截圖）

司機乘客爭執全過程▼▼▼

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同場加映：曾有港女搭的士時，上車後才嫌貴要求落車，卻不滿只乘坐兩個街口的車程亦要付錢，因而反罵「黑的」，引起網民熱議▼▼▼

