圓規｜網民湧天文台fb批放工掛8號波好混亂　究竟8號可否早放工？

【天文台天氣／圓規／八號風球／放工】強烈熱帶風暴圓規逼近，天文台中午前預告考慮下午4時至6時發出八號烈風或暴風信號，不過大批網民湧入天文台Facebook留言，批評相關時段接近放工時間，憂慮造成交通混亂。另外，由於下午4時剛好是港股收市時間，而天文台又隸屬於商務及經濟發展局，惹來網民指摘特意選擇收市後才改掛八號風球。

商務及經濟發展局長邱騰華昨日（10月12日）強調，雖然天文台隸屬商經局，但他沒有參與天文台科學決定，天文台作任何天氣警告時亦沒有考慮經濟及商業因素。《香港01》翻查天文台1997年7月回歸後數據，過去40次發出八號風球的打風時間，逾半（23次）都影響到港股開市收市，顯示天文台發出八號或以上信號，與港股時段似乎關係不大。

目前天文台已預告下午5時20分或以前改發8號風球。



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下午2時，強烈熱帶風暴圓規集結在香港之東南約510公里，預料向西移動，時速約25公里，橫過南海北部，移向海南島一帶。天文台表示，在圓規與東北季候風共同影響下，廣東沿岸普遍吹強風，離岸及高地間中吹烈風，隨着圓規逐漸靠近廣東沿岸，其外圍雨帶會在今晚（10月12日）為本港帶來驟雨及狂風，本地風勢亦會進一步增強，天文台會考慮在下午4時至6時發出八號烈風或暴風信號。

不過，大批網民到天文台Facebook留言，指出下午4時至6時屬於放工時段，擔心屆時交通大混亂，難以回家，「4就4，6就6啦，真係玩嘢咩，天文台啲人唔使理市民點走咩」、「如果放工前改掛八號一定造成交通混亂」、「我返屋企本身都要1至2個鐘，而家冇3個鐘都返唔到」。

八號風球究竟有無得放工？

根據勞工處《颱風及暴雨下工作守則》，當八號預警或八號信號已發出，除必要人員外，僱主應盡快安排僱員分批下班；如須安排必要人員在工作地點當值，首要考慮他們的安全；如工作地點因惡劣天氣影響而有潛在安全風險，僱主應安排他們返回安全的地點；如因天氣狀況、公共交通服務受阻或其他特殊情況，以致僱員未能在下班後離開，僱主應在工作地點安排合適及安全的地方給僱員休息。

僱主亦要確保僱員在惡劣天氣或「極端情況」下的工作安全，並為仍須工作的僱員提供足夠的安全設施及個人防護裝備，例如安全帽連帽帶、雨衣、防水安全靴等。

網民批天文台變「港交所」 即睇24年數據天文台要考慮股市收市？



另外，雖然天文台中午前已預告考慮在下午4時至6時發出八號風球，惟由於下午4時後撞正港股收市後，大批網民在天文台Facebook留言，質疑是否要配合收市才改掛八號風球，「股市唔開就可以早掛遲放，驚會出事咁，股市有開就未到最後個條線都唔掛唔落？」、「天文台可以改名港交所」、「寫收市後轉掛8號大家清晰好多」。也有網民認為天文台的決定是按照科學數據，「其實唔好笑收市，個風真係咁行無計」。

《香港01》翻查天文台數據，1997年7月回歸後至今，香港共發出過40次8號烈風或暴風信號，當中逾半、23次都影響到股市交易時段（包括半日或全日），從數據而言，天文台發出風球信號與股市交易時段關係似乎不大。

商務及經濟發展局長邱騰華周一（10月11日）亦解畫，強調即使天文台隸屬於商經局，但他沒有參與天文台科學決定，天文台作任何天氣警告亦沒有考慮經濟及商業因素。