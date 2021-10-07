的士司機停車買麵包無拎車匙　車門反鎖唯有爆窗　網民：最貴麵包

「停呢個位入去買幾個麵包，係需要代價！」一條車CAM影片在網上熱傳，西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門，網民都笑言「可能全香港最貴的麵包」。



西環1個的士司機在燈位前停車不熄匙，打算「快快手」買個麵包，不料車門反鎖，當下竟果斷地用螺絲批打破車窗開門。（影片截圖）

的士司機果斷爆窗全過程▼▼▼

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有網民昨日（6日）在facebook群組「馬路的事討論區」上載車CAM片段，指前面的士司機在沒有熄匙下，離開車廂到附近商舖買東西，「諗住買幾個麵包好快啫，點知反鎖咗」，司機見狀即折返並問商店借螺絲批。

從片段可見，的士當時停泊在西環卑路乍街1個行人過路處，司機走到車門前嘗試用螺絲批撬車窗，惟仍未能打開，遂起手大力敲破車窗，成功伸手到前座開啟車門。

片段隨即引起熱議，不少網民都笑指司機大哥夠果斷，「話爆就爆，幾有性格」，又認為他相當「熟手」，「呢啲經驗真係唔係個個有，而睇佢出手咁快應該唔止發生過一次」，有人亦認同稱打破後門車窗是最佳選擇，「後座三角嗰塊最平」。有網民則笑言，「個麵包即時升值百倍」、「呢幾個飽一定好好食」，又指看完片段就學懂「以後落車記得熄車抆匙」。

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