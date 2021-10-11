圓規風球│周三料掛8號波　打工仔想銷假　上司轟：點解唔Plan好啲

獅子山去圓規來，強烈熱帶風暴圓規今晚（11日）會進入香港800公里警戒範圍，高級科學主任李子祥今午表示，屆時會直接發出3號強風信號，又預測周二及周三初時風力進一步增強，達烈風程度，有需要時可能會改發八號熱帶氣旋警告訊號，但仍有不肯定性。

圓規帶來的惡劣天氣或再次影響一眾打工仔，有網民今在討論區發文，表示原本在周三請假以處理銀行事宜，但由於打風，便打算銷假並改於周五（15日）請假，惟其上司聽後非常大反應，更怒斥他沒有好好計劃如何放假。



有網民指原本已請假於周三（13日）到銀行處理事宜，但因天文台最新預料當天有機會打風，他便打算調假到周五，未料被上司罵得狗血淋頭。（《平凡的榮耀》劇照）

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該名網民在香港討論區以「諗住星期三打風所以想銷假 但係上司咁樣答」為題發文，表示他原本向公司請假，計劃於周三到銀行辦事，但最新得知當天很大機會打風，屆時也無法前往銀行，遂打算銷假，並改請周五放假。不過，上司聽到樓主要調動假期後，立即生氣大罵▼▼▼

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面對上司質疑他只想放4天連假，又被批評「點解唔plan好啲先請假？」，樓主不禁慨嘆，指「大佬，我又唔係唔返工，想改一改放假日子都要咁多意見」。有網民看後亦批評上司「為鬧而鬧」，「話唔定佢本身都想星期五放假，所以唔畀你放」、「呢啲廢話講唔講都一樣，唔使在意，佢畀你放就得啦」、「冇咩關係？AL（年假）基本上可以唔畀原因」。

（香港討論區）

圓規將增強成颱風！天文台料周三最高達9級風 8張圖睇風力勁成點▼▼▼

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香港原來確實有「力場」 天文台拆解「李氏力場」真身



颱風吹來香港時，往往引起「李氏力場」討論，天文台就曾拍片指雖然沒有「李氏力場」，但確實有「力場」存在，而這個「真‧力場」，正正就是令颱風急轉彎的「元兇」。

「李氏力場」真身 ▼▼▼

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