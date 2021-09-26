在職媽媽帶仔睇醫生遲大到　被提醒應事前通知　竟率先發惡鬧上司

上班要準時是基本守則，若臨時有急事須遲到，向上司、同事交待一聲是理所當然的事。有網民於討論區發文，稱公司有名在職媽媽日前因要帶兒子看醫生而遲到1小時，回到公司時，上司問她為何遲到，客氣說下次有事須遲到可私下通知，該名女同事卻發上司脾氣，指出「點解我要同你交代？我又唔係唔返工，我都係遲咗少少啫」。樓主震驚地說「真係未見過啲人遲到都咁惡」，其他網民亦留言批評「真係目中無人」、「點解仲未俾人炒，係咪啲皇親國戚嚟㗎」。
該名網民於香港討論區以「點解遲到都可以咁惡？」為題發文，指出公司有不少在職媽媽，但其中1名特別煩，覺得「自己湊仔大晒，一定要就晒佢」，經常說一句有事就臨時請半日假，什麼也不理就離開。他舉例，有次該名女同事的小孩要參加比賽，但她忘記提早請假，所以臨時請了下午半日假，不過她當天下午其實須與客戶開會。由於上司都是在職媽媽，加上為人腍善，所以平日都會體諒她，不會不批假。
有日該名女同事因早上要帶兒子去看醫生而遲到了1小時，不但沒事先通知，回到公司後更發上司脾氣▼▼▼
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樓主表示「真係未見過啲人遲到都咁惡」，指出若兒子肚子不舒服，可以事先通知大家有事須遲到，大家都能夠理解，但該名女同事卻好像不明白這個道理。
不少網民紛紛留言，指出「呢啲咪叫得寸進尺，而家唔炒遲啲愈來愈惡」、「如果我係老細，會出封解僱信畀佢，等佢可以專心湊仔」、「係我就轉頭叫HR同佢埋單」、「遲到1粒鐘點算係少少？遲到15分鐘都差啲要照肺！」、「好明白點解有啲公司要執到正」。
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