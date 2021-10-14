超嘔心！去時裝店試衫選中臭狐味衣服　女生腋下沾強烈臭味超崩潰

誰都不想有臭狐，但身體如有異味者，除了尋求方法處理好個人衛生，日常生活時亦應顧及他人感受。有台灣女網民於討論區發文表示，崩潰地表示日前在服裝店試穿衣服時聞到一股臭狐味，她最初還以為是從隔壁試身室的女子身上傳來，後來她脫掉衣服，嗅一下自己的腋下，才驚覺是店舖的衣服上有臭狐味。女生回家後發現臭狐味已轉附到自己的衣服上，因清洗後仍有臭味而直接丟了。她無奈地勸喻，身有臭狐的人能不能不要去試穿衣服，指出「店家可能因為你試穿一次，衣服沾到你的味道而賣不出去」，帖文引來網民熱議。



有台灣女網民於討論區發文表示，日前在服裝店試穿衣服時，聞到一股臭狐味，後來發現臭味來自店舖的衣服上。（《藍色海洋的傳說》劇照）

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該名女網民於Dcard討論區發文表示，指日前拿到五倍券（類似香港的消費券），因此高高興興地去東區逛街，看到一家服裝店的衣服很美，所以進去挑了幾套試穿，但期間卻聞到一股臭狐味，她原本以為臭味是從隔壁試身室的女子身上傳來，沒想太多繼續試穿，但換上第2套時「臭狐味撲鼻而來」，而且不是一般的臭狐味，「是有洋蔥的臭狐味，加上廚餘跟嘔吐的味道」。

樓主出去照鏡子時，感覺店員怪怪的，但依然沒想太多，只是覺得隔壁的女子臭狐味怎麼可以薰到整間店。她後來把店舖的衣服脫掉，發現不對勁，舉起手嗅一下自己的腋下，立即在試身室裏乾嘔，此時才驚覺是店舖的衣服上有臭狐味，令她的腋下也沾到臭味。

樓主無奈地勸喻，有臭狐的人能不能不要去試穿衣服，因店家有可能因衣服沾到臭狐味而賣不出去。（《大話男女》劇照）

樓主回家後發現臭狐味轉附在自己的衣服上，立馬清洗，但洗了一次臭味還在，只好直接把衣服丟了，而腋下也洗了幾次臭味才消失。她後來上網查資料，發現有些臭狐味沾到衣服是真的洗不掉，她知道沒有人想有臭狐味，天生的也是沒辦法的，但經過這次經歷，讓她無奈地說，「如果知道自己有臭狐，能不能不要去實體門市試穿衣服」，因店家有可能因衣服沾到臭狐味而賣不出去。

帖文引起熱烈回應，有人直指「怎麼還會有女生有味道還不用止汗劑這東西」、「隔着屏幕都能聞到味道」、「臭狐真的超級噁心，不懂為什麼有很嚴重況狀的人都不會想改善，「再怎麼漂亮的女生如果有臭狐，直接扣60分欸」。

有服裝店員留言道出辛酸，「最怕有臭狐的客人要求要試穿，但又不能跟客人說你很臭狐所以不能試穿，只好穿完後再花時間狂清洗，確定沒味道才上架」。

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