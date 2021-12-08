才俊突在畢生摯友面前強姦其妻子　再殘酷虐死他　動機令人心寒

【永遠的第二名．網絡故事】童年他們就相互競爭，日積月累的仇恨讓他成年後展開殘酷報復……



文：Icarus L.（發表於爆系故事館）

東京奧運正式落幕，大叔最深刻的，一定是羽球球后在決賽中落敗，相信很多人也跟我一樣替她感到可惜。當然最難過的一定是戴資穎本人，看她在落敗一刻的叫喊，領獎時眼神的失落，罕有地反擊網友的批評，以至回國時沒掛著獎牌也不接受訪問，便能夠想像她有多麼不甘心。

其實這實在是人之常情，早有心理學家做過研究，發現金銀銅牌的得主，得銀牌的往往是最不開心的，因為會認為就差那麼一點點而感到遺憾，該研究更發現當屆奧運的八十多位銀牌得主，沒有一位領獎時面上是有笑容的。

這不禁令大叔想起昔日處理過的一個案例，一個永遠第二名的故事……

史密斯謀殺案 日積月纍相互競爭的仇恨 導致慘劇發生▼▼▼

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大概是十五年前吧，當時大叔在美國完成了心理學碩士學位，剛進入當地的司法機構從事罪犯評估的工作，簡單來說就是透過面談，評估罪犯在犯罪當時是否為心神喪失、有否作證能力及再犯的風險等等，然後向法院呈交報告。第一宗接到的謀殺案，就是史密斯的案件。史密斯跟威廉姆斯是相識超過二十年的朋友，他們在國中開始已是同學，並且同樣是學霸，考試永遠長居前兩名，正確點來說，是威廉姆斯總是第一，史密斯總是第二。這狀況從國小到國中到高中一直都沒有轉變，由於二人份屬好友，因此到了大學，他們也選讀同一大學同一科系，而不管史密斯再怎麼努力，他跟威廉姆斯的GPA就總是差那麼一點點，這次他考3.67，他考3.7，下次他考到3.7了，他卻考3.72，結果整個在學的時代，史密斯的成績一次也沒壓過威廉姆斯。

學業輸，愛情也輸，他們在大學二年級時一起愛上了女同學奥莉薇，並同時展開追求，三人行了一段日子後，女生選擇了跟威廉姆斯在一起。當時史密斯還一心想要等她回心轉意，可是他並沒有等到，因為奥莉薇在畢業後兩年便嫁給了威廉姆斯。就像是宿命難違，畢業之後，兩人同被招攬到一間投資銀行工作，專門負責重組、併購和企業融資等業務，結果又是威廉姆斯先受到賞識和重用，在他們一起工作的十二年間，除了頭一年之外，其餘十一年史密斯都是威廉姆斯的下屬。這段日子，曾多次有獵頭公司向史密斯挖角，繳請他到別家公司工作，但他都一一推卻了，因為他想要留在威廉姆斯身邊，等一個勝過他的機會，可惜這個機會卻終究沒有出現。

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感恩節前夕，史密斯邀請威廉姆斯和奥莉薇到他的家作客，親自下廚為他們準備晚餐，並在濃湯中加入了Gamma-Butyrolactone(一種在美國可合法買得到的工業溶劑，但被攝入人體後會令人失去意識的液體)，把他們迷暈了，並將他們綑綁起來關到地下室。待二人也醒來之後，史密斯在威廉姆斯面前強姦了奥莉薇，而且在接下來的一個月，也繼續多番強迫奥莉薇對他提供性服務，又接連對威廉姆斯進行毒打和虐待。當然，史密斯最後的結果就是被警方查獲拘捕，只可惜當警方破門而入時，威廉姆斯早已氣絕身亡。

「警察對我說你的行兇動機是嫉妒威廉姆斯，是這樣嗎？」「你認為呢？」「如果我100%相信的話便不用問你了。」「他睡了我的未婚妻。」「原來如此。」「這太不公平了。二十多年來，我一直跟他公平競爭，輸我是不甘，但我從來沒有怨恨，可是他做出這樣的事，我實在沒法原諒他。」「特別是因為他是你好朋友？」「沒有。我跟你說，不管是我或是他，根本從來沒有把對方當成好朋友，相反，是一個永遠的假想敵，我留在他身邊是希望有天可超越他，他留在我身邊，是要讓自己時刻警剔，不可躲懶。」

「其實你已經很成功了，超越他真有那麼重要嗎？」「你不會明白永遠當第二名的感受，一場比賽只有一個冠軍，第二名不是亞軍，是什麼都不是。」大叔不會忘記，史密斯那肯定和無悔的勝利眼神。我當時沒有說出口，但我心想，到最後威廉姆斯還是贏了，因為他先離開這世界，而留下來的史密斯，永遠也再沒有機會反敗為勝。

（註：史密斯口中的未婚妻是另一個女生，他並沒有幻覺或妄想等精神病病徵。）

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