細思極恐｜連續兩晚聽到3下敲門聲　以為樓上嘈　下秒房門打開……

每天晚上睡覺時我房間門是一定會鎖起來的，但就在一天早上五點多（我記得很清楚，因為我突然醒過來，還看了一下手機時間），突然聞到一股味道及聽到叩、叩、叩三聲敲門聲。



文：Cristina Wu（發表於靈異公社）

我以為是樓上住戶發出來的，正當我這麼想的時候，我親眼看到我的房門打開了……躺在床上的我傻了，想說是發生什麼事情……

連續兩晚房門驚傳3下敲門聲 仲有一陣怪味……（點圖放大閲讀原文及網民反應）👇👇👇

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看著打開的房間門發呆幾分鐘，才回過神起身去確認門明明有鎖上啊，怎麼會打開？確認上鎖、房門關好後繼續上床睡覺，八點多睡醒後，這件事情就被我忘記了。

隔天早上同樣的時間，同樣的事情又發生了。我突然醒過來，看了看手機時間，嗯，又是五點多，味道又來了，到底是什麼東西？過了幾分鐘，叩、叩、叩又敲門了，心裏正想說樓上是在衝三小的時候，房門又打開了，傻了趕快走到門邊確認門真的是有上鎖，關門、上床、趕快睡覺裝死不知道。

八點多起床了，因為五點多的事情第二次發生，我記得這件事情了，想說到底是發生什麼事情？這件事情就一直放在心上，因為身體也沒有任何不舒服的感覺，直到隔天上班，看到桌上的行事曆寫著「忌日（11y）」。啊，你回來看我了……真有禮貌還會敲門。

上個禮拜是前男友過世的11年，時間過得好快。

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