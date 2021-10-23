猛鬼宿舍｜夢到女子自述慘死經過　想不到只是3惡鬼纏身恐怖開端

「細想起來，揭開恐怖事件的開端，好像是從我幫助一位老闆結束營業開始……」她與兒子差點陷入受「那東西」操控的困境，一切恐怖巧合令人毛骨悚然。



文：Grace Hxxx（發表於靈異公社）

今晚突想起10多年前任職中部一間大藥廠的靈異事件，因為事件發生的時間很長，所以文長請大家見諒。

當時藥廠董事長面試我時， 因為董娘也是台南人，他們夫妻倆一下子跟我很談得來。因此很坦白的告訴我：因為南區主管行為不檢，所以要栽培我接南部主管的位置，答應董事長後，就開始七天的培訓課程。

進去後才知道：公司的業務單位，全是男性，只有我一個女性……

白衣女鬼入夢 原來只是連串恐怖遭遇開端 還連累了自己兒子（點圖放大閲讀原文）👇👇👇

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公司的宿舍1樓是停車位， 二樓幾乎沒有人住 ，三樓則全部是男業務回公司開會時的宿舍，每個樓層有10幾間房間吧 ！剛進宿舍後， 一股很濃重的霉味撲鼻而來，想當然耳，已經許久沒人住了！進門後宿舍房間格局如照片中附圖，有兩張單人床， 因為培訓時期剛好遇到雨季幾乎天天下雨， 靠窗邊的那一張床都被淋濕了，於是我就睡在廁所旁的那一張床。培訓時間因為沒有遇到業務回來開會，所以晚上整棟宿舍幾乎只有我一個人住，我帶了很多書和電子琴過去， 彈彈琴看看書 ，偶而下去 辦公大樓前的庭園走走，坐在大石椅上看看星星（沒什麽燈，暗暗的，無光害）也不覺得無聊。但是那幾天感覺身體都是昏昏沉沉得很不舒服...培訓後，每個月中和月底都要回公司開會兩天， 公司規定要申請油資，一部車要坐滿3個人，所以有兩個也是剛錄取的年輕業務都坐我的車 ，一起回公司開會。

很奇怪的是：一路上我們開開心心的聊天 ，都無異樣， 但是只要車開進公司大門，我就開始頭暈嘔吐！而且每次就是吐兩天， 躺在宿舍床上，根本沒辦法下去開會。詭異的是：吐到隔天要開車回去時， 全身軟弱無力的我只能坐在助手座，請同事開我的車回去。但是出了公司大門，我卻馬上生龍活虎起來，所有不適感全部消失，立馬跟開車的同事換座，一路精神抖擻的開車回台南。要不是大家扶我上車時，都看到我的臉色慘白到幾乎慘綠（同事形容的！）騙不了人， 否則真的會被誤會是故意裝病，不想開會！幾次下來同車的男同事有一位家裏是開宮廟的忍不住告訴我： 大姐，我覺得你的狀況很奇怪！你要不要去大廟拜拜求個平安符在身上？！聽他這麼說， 我才去台南天壇向玉皇大帝求了兩個平安符， 要回公司 開會時，就掛在車上和身上。

神奇的！爾後回去開會就不再有不舒服的症狀了！但是過一陣子後，讀一年級的兒子， 常常在晚上9點過後，就開始莫名的發燒送急診！有一次真是嚇到掉下巴！那天晚上9點多，準備叫兒子去洗澡時，看到幾分鐘前才活蹦亂跳的他又病懨懨躺在沙發上。我坐在他的身旁，看著他，一摸額頭...唉， 又發燒了！我上三樓去拿個耳溫槍下來， 應該不到3分鐘吧！再坐到兒子身旁，嚇了我一大跳！！兒子右邊的脖子，竟腫了一大坨圓圓的！當場嚇到腿軟的我，趕緊呼叫老公抱起兒子送到新樓急診！那次已不曉得已經是第幾次送急診了？！但從來沒這麼誇張過！正當我們心急如焚之時， 兒子從小看到大的侯醫師剛好晚上下診， 經過急診室看到我，進來問：是翔翔怎麼了嗎？我哭著告訴她這陣子常在晚上發高燒送急診，及剛剛發生的情形...侯醫師急忙跟著我進去診間看看兒子的狀況！然後轉頭不可置信的告訴我： 「我們很熟了，我才跟你說：你是不是在說卡通？這團淋巴怎麼可能一下子會腫得這麼大？！你們趕快幫翔翔安排住院！！」於是兒子住院，打了好幾天的抗生素才出院。那陣子我根本沒有聯想到： 以上這些事件都跟我的公司有關！直到後來發生了一連串超恐怖事件後，大條筋的我才知道皮皮挫（顫抖）咧！

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細想起來，揭開恐怖事件的開端，好像是從我幫助一位老闆結束營業開始。這位老闆店面位於市中心， 是我們公司近30年的簽約客戶，新業務接手後必須要先跟他對帳。但我造訪數次，卻不得見他一面。不是沒開店，就是他那80幾歲的老大姐幫他看店。跟那位老大姊相談甚歡之下，才得知：老闆這幾年幾乎每天都得一早去搭火車到高雄的醫院，看顧他罹多種癌而住院的妻子。然後晚上大約7-8點再回到 住家二樓幫一些客人喬骨整脊，多少賺一些生活費用。這個老大姐看自己的弟弟為了妻子的病，這幾年已耗盡家產，兒女們也因不諒解而不回家，所以有空的時候就會幫他開個店， 但是1整天有時候賣不到幾百塊，有時甚至掛零...我納悶的問老大姐：「那店面為什麼不乾脆結束營業 ？把店面出租出去，1個月還有兩三萬元收入？」老大姐悲傷的搖搖頭，要我去問老闆。當天晚上我又跑到藥房的二樓 ，在一旁等到九點多，老闆喬骨完所有客人，再向前跟他自我介紹。

老闆一聽到我是公司的業務， 以為我又是要和他簽約收款或進貨，眼神裏充滿憤怒及不屑！鳥都不鳥我的，離我遠遠的整理他的工作器具。當我大聲詢問他：「為何不考慮結束營業，把店面出租出去？」老闆有點驚訝地迅速轉頭看著我，但還是沉默的站起身，示意我跟他下樓...來到一樓，他再打開一扇門，帶我來到地下室。當老闆開燈後，我一看：哇哩咧！！！滿厝間的藥品藥水，竟都快疊到天花板了！愣了一會後，我向前檢視藥品的效期，幾乎都已經是過期或快過期的產品。這時老闆從身後無力的傳來 一句：「這些都是你們公司業務在這些年趁我照顧妻子不在的時候，硬塞的貨量……」聽完這句，換我拳頭憤怒的硬起來了！轉頭堅定的跟老闆說：「抱歉，我幫您處理！」老闆還是嗤之以鼻，懷疑又沉默的看著我……當晚回去立馬跟董事長報告這位客戶的狀況，並幫他申請結束營業！此舉真是顛覆公司三十幾年來業務模式！哪有業績不做，竟還幫客戶結束營業？？？每天晚上跟我通電話問業務狀況的董事長 一開始也不答應，直到我坦白的告訴他，我們公司的業務主管這幾年來的惡行，還有可憐的老闆幾乎沒辦法開店的狀況一一述說，慈悲的董事長才勉強答應！但是董事長也明說： 「公司不可能派車去載回那兩樓層滿厝間的退貨...」我自告奮勇的 說：「沒問題，我載！」再來就是退費的問題了...照理說，過期產品是客戶沒有退回公司，所以不得退費。但是那時，我倚仗董事長對我的重視及信任，跟他報告「會有這麼多的過期產品，也是我們公司業務趁老闆不在時，過來跟他什麼都不懂的老大姐塞貨造成的！」反正最後還是幫這位老闆爭取到最高的退貨金額。

那一段日子就是花自己的油資，來回奔波的開著我可憐的休旅車，一車車的將超級無極多又重的退貨載回公司清點及銷毀！當我將最後一批退貨搬上車後，再將公司退貨的支票交到老闆手中時，他熱淚盈眶雙手緊握住我的手激動的說：「我到現在還不敢相信，你們公司竟然會有人來幫我退這麼多貨，解決了我最大的困難……X小姐，你好心會有好報！我會唸經給你，神佛一定保佑你永遠健康平安，『 心想事成 』！」我尷尬地告訴老闆： 「我要代表我們公司跟您致歉！都是我們公司惡劣的業務主管造成的您這幾年的損失和困擾，您也要保重身體，然後趕快把這間店面整理後快點出租喔。」老闆感謝的點頭向我致謝， 一直站在路邊揮手目送我消失街頭。不知道真是這位老闆唸經給我，請神佛保佑我的關係？這事件處理完後，才隔沒兩天恐怖事件一件件的揭開序幕……

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處理好結束營業的老藥房， 我接到另外一間大藥局的合約。因為要開幕了，所以在開幕前請我們公司的藥師下來幫他們做產品說明及訓練。兩個小時的課程，我們藥師不到一個半小時就上完了， 還蠻多的空閒時間，藥師們就起哄要來說鬼故事比賽， 而且要跟宿舍有關喔。輪到我時，想到從小到大都在台南就學，唯一的宿舍經驗好像就只有在我們公司藥廠。於是我就說起回公司開會的某一天夢境，想不到竟因此掀起軒然大波。

那一次回公司很晚才入睡， 在夢中我好像在宿舍房間剛從浴室洗完澡出來，正往床上走去時，就看到一個穿著白色洋裝，中長髮，白白淨淨的女孩坐在靠窗邊的那張床。我竟好熟識的跳到她的身旁坐著，開心的問她：「哇！你來了！（奇怪！怎麼好像跟她很熟的感覺？）」那位白衣女孩微笑著，緩緩轉過頭看著我：「我叫小柔（還是小蓉？）你剛來的時候我很討厭你，在那邊不是唸詩，就是在彈琴……真是吵死了！但是後來……」白衣女孩又緩緩的把頭轉過去看著窗外說：「覺得你這個人還蠻有趣的。」在夢中我們高興了聊了一會兒後， 她突然指著左前方的衣櫥，若無其事的平淡說了一句：「我就是死在那裏的...」（現在想來覺得自己到底是無害怕細胞？還是大條筋？）跟她併坐在床上的我，竟然還笑笑的問：「怎麼可能在那個衣櫃？你怎麼死的啊？」這時，女孩很嚴肅的轉頭看著我緩緩陰森的說：「我賺錢給男朋友花，但他都拿去吸毒。有一次我們吵架後，他又吸了毒，就把我掐死了！然後把我放進衣櫥裏面……」這時，氣氛正開始凝結之時……房間裏的廣播器剛好傳來早安音樂！我就醒了。說完故事後，一片寂靜。大家怔怔的看著我，咱公司的美麗藥師更是一臉惶恐...後來藥局店長怯怯的頒給我第一名的獎品 ！

走出藥局要載藥師到火車站坐車， 在車裏，她似乎思慮了許久後，才轉頭問我：「你剛剛說的故事是真的嗎？」我笑笑的回答她：「當然是真的啊！但是我從小就很會做夢，應該沒什麼啦！」然後藥師就一路沉默到火車站。隔天，會計部的大媽課長，也就是宿舍的舍監一早就打電話給我：「小辛，你昨天在藥局說的故事是真的嗎？」我狐疑地回答：「是啊，怎麼了？」課長又問： 「那你後來又有夢到什麼？身體還有沒有不舒服？」課長一連串的問題問到我莫名其妙！回答她說： 「現在都還好。課長，我常常亂做夢，不要當一回事啦！」隔天和老公帶兒子去墾丁玩， 回程在高速公路上， 我竟然又接到董事長的電話！老公要我開擴音，他也想聽...董事長問著同樣的問題：「是真的嗎？」我嚇了一跳連忙說：「厚！藥師怎麼也跟您說啦？！只是大家說個鬼故事。」董事長又很嚴肅的再問一次：「你是真的有做到這樣的夢嗎？」我無奈回答：「是！」董事長才娓娓說來...「你住的那間宿舍，以前確實是住一位叫小蓉（小柔？）的女作業員。但是她前一兩年失蹤了，沒人知道她去了哪裏。這兩天我聽黃課長報告這件事後，我請她打電話去小蓉的家裏，她的家人說還是沒有音訊。」

接下來董事長說的話才讓我好毛。董事長說：「你不要怕！（ 董事長，我本來沒在、怕、的，卻被你們一個個打電話問到怕了啦）， 我已經聯絡我山上的師兄 （師兄？）， 他下星期一會下山到我們公司。所以你下星期一回公司開會時， 把行李放在宿舍後，不用進會議室開會，直接到我辦公室來！」我恍神的掛上電話， 身旁開車的老公聽完後說：「連董事長都親自打電話來，我看這一件事沒那麼簡單喔。」當然沒那麼簡單！而且恐怖又錯綜複雜！

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回公司後，放下行李就到董事長的辦公室裏。辦公室裏的大方桌前面，坐著董事長，董娘，還有董事長說的哪一位師兄。我一個人坐在他們的對面， 隔著桌子，大師兄嚴厲地看著我， 然後把視線移到我的左耳旁邊，開始說這一些勸世的文言文...就是諸如：「陰陽有別，人鬼殊途這類的話。」說教了半個多小時，就要我移駕到樓上的佛堂。到了莊嚴肅穆的佛堂， 師父要我站在神像前閉目合掌， 然後以我為中心繞著我，開始手腳揮舞念著大悲咒...我只能無奈的配合著，放鬆身體閉目合掌。沒想到過沒幾分鐘，我的手竟開始打起手印， 腳也開始不曉得在踏著什麼步伐？那時候的感覺真的很神奇。我知道自己的手腳在舞動， 但是我整個人是很輕飄飄的 很輕鬆舒服的，任由不知名的力量在動作著...但這是我發現師父好像著急起來了， 他唸咒唸的更快更大聲，在我身邊揮舞的動作更大了起來！大約1個多小時吧！我慢慢停止動作，師父又念了一陣咒語才結束。

然後師父領著我和董事長 一起走到我的宿舍房間門口前， 我回頭一看：「 哈哈！整棟辦公大樓，全公司的人都跑到陽台來看熱鬧耶！」師傅唸了一陣咒語後，把一小包裝著很像沙子的不知名物體的小夾鏈袋，用力的黏在我房間門口的上方。然後轉頭告訴我：「 這是恆河的金剛砂，可以避邪！今後你住這間房不用害怕了。」當場我瞪大眼睛，吞了一口口水，心想：「 哇哩咧！外面的是進不去，但是在裏面的咧？被你這金剛砂一貼不就出不來？」師父您至少到房間裏面搖一搖吧！很想提出這個質疑，但是後來鬧哄哄的一堆人上來， 我只好垂頭喪氣地走進房間。

回台南後，我把這件事告訴了一個很要好的藥局老闆娘，那位老闆娘聽到臉色發白，急忙說：「難怪你那時候 臉色不是很好，我看我帶你到一間宮廟，讓那位法師幫你看看，到底清理乾淨了沒？」於是老闆娘隔天立馬帶我到朴子的一間宮廟，一進到廟裏，正在裏面幫人祭改的法師猛一轉頭看著我，然後又看看廟外！我跟著他的視線也轉頭看外面...空無一人啊。我安靜的坐在旁邊，等待問事。法師又祭改了一位後，就轉頭叫我先過去。我連姓名住址都還沒報上，法師就很嚴肅的看著我說：「 知道有三個魔煞在外面等你嗎？」三個？我只有要問一個啊。法師看我震驚的說不出話來，慢慢地又說：「他們是一路跟著你過來的，進不來廟裏，所以在外面等你。」我嚇到腦中一片空白，縱然在酷熱的夏季也渾身發冷顫抖著...這時，帶我來的老闆娘，也恐懼不已的替我問法師：「那怎麼辦？她本來以為只有一個， 怎麼變成三個？而且不是冤魂，而是什麼魔煞的？」

過陣子冷靜下來後， 我才向法師娓娓道出所做的夢境， 和前兩天回公司後董事長請他師兄處理的狀況...後來我突然想起，激動的抓著法師的手問：「 不是只有那一個嗎？怎麼變三個了？法師不回答，要我站好，他拿著著硃砂筆邊唸咒邊在我周圍比畫著...最後拿筆在我嘴前要我「哈」一聲，才結束！他很嚴肅的警告我：「這間公司千萬不能再回去了！那三個魔煞就在你們公司裏面等你。」這時我突然想到，有一次回公司開會，那些男業務都跑到市中心去飲酒作樂或唱歌，我一個女生覺得無聊時，只能下來到辦公大樓前的庭園走走逛逛。有一次，散步完回宿舍，在樓梯間遇到跟我同車的那位家裏開宮廟的同事，他急忙拉住我的手走到陽台指著庭園小聲但激動的說：「大姐啊，我說你怎麼膽子這麼大？你不知道那片庭園裏面有三座古墓嗎？聽說當初蓋工廠時哪三座古墓不肯遷走，董事長才把它做成一個庭院造景，白天都很少有人在那邊走了，晚上這麼暗的，你竟然也敢在裏面溜達那麼久？」

哇哩勒！那我坐著看星星的那幾張石椅是墓碑嗎？想到那三座古墓， 我急忙問法師：「是哪三座古墓的煞嗎？」法師不置可否的並未回答我。我告訴法師：「 但是現在公司都處理好了，我也沒有像以前那樣子不舒服的狀況...而且公司給我的待遇，還有職位都不錯。」法師突然轉身看著我說：「你是沒事了，可是你兒子呢？」這時，腦袋又像被天雷擊中般震驚！我連姓名住址都還沒跟法師說，他怎麼知道我有兒子？他又怎麼知道我兒子前陣子發生了什麼事？發冷的感覺又再度襲身而來。不待我問，法師就說：「還好你兒子天生有制煞的命格， 否則現在不曉得在哪裏了！但畢竟他還小，能力還沒辦法發揮出來，何況是一個小孩對付三個魔煞？你如果要繼續讓你兒子這樣被干擾傷害，就繼續待這家公司吧！」聽完法師這番話， 我果斷的立馬當場從朴子宮廟直接殺到公司辦離職，縱然董事長還親自趕回公司來慰留我，但當我將剛剛法師所說的那一番話 ，一字不漏地告訴董事長，並告訴他：「我不能我拿我兒子的生命開玩笑！真的很感謝董事長的栽培和照顧，謝謝您。」董事長聽完後也很無奈地搖頭嘆了一口氣：「那就真的沒辦法了，孩子很重要，也感謝你幫公司這麼多忙，有空回來公司坐坐。」

就這樣，我離職了！真沒想到進公司後那陣子和兒子的身體和心靈受到驚濤駭浪般的痛苦折磨，竟跟誤犯靈界有關！還有， 真的是那一位老藥房的老闆唸經送我，才幫我找了這麼多貴人消災解厄嗎？至今令我疑惑好奇的是...我夢中的那位小蓉，到底還在不在人世？

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