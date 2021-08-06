【靈異】閨蜜約定死後要繼續做朋友　一個半開玩笑承諾最後竟變真

外婆生前有幾個要好的朋友，其中有一位，我一直在想，也許是國三到高二時期，在我旁邊的靈（這又是另一個故事了！跟大崗山的超峰寺有些淵源），另一位只有我老媽看過，我沒有看過。今天要講的是另一位我沒見過的阿婆跟外婆的故事……



文：仙度丸（發表於靈異公社）

生前諾言竟成真 網民都話睇到起雞皮（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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雖然生前彼此沒機會道別，往生後真的當了鄰居！繼續在陰間互相串門子！我長這麼大，這是我最喜歡的靈異事件之一，因為很溫馨，所以今天也跟各位社友分享這段故事！

網民留言表示「她們早就相約一起當鄰居，只是她們的子孫後代不知道而已」、「很溫馨的結局」、「感覺粉溫馨，有好友的相伴」、「真的好有緣！」、「起雞皮疙瘩了！」、「很溫馨，還可以在一起真是好朋友」、「緣分無所不在！」。

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