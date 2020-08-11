【超嘔心！】連登仔食水蜜桃驚見有蟲爬　專家教你3招避免買爛桃

每年7至8月亦是日韓水蜜桃盛產的季期，不少人也會應節買數個水蜜桃回家品嚐。不過日前連登討論區有網民崩潰求救，表示本來吃着家人買回來的水蜜桃，但吃到最後一口時發現竟然有蟲，非常恐怖。其他網民紛紛留言笑稱樓主「好運」、「蛋白質夠晒豐富」、「仲難過中六合彩，咁都畀你見到」。

樓主稱家人最近於街市內生果店購買了水蜜桃，於是切開慢慢品嚐。但吃到幾乎最後一口，才驚見桃芯有活蟲在爬動。（連登討論區圖片）

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連登討論區網民「影評仁」以「食食下桃有條蟲爬出嚟可以點做」為題發帖並上載相片，稱家人最近於街市內生果店購買了水蜜桃，於是切開慢慢品嚐。但吃到幾乎最後一口，才驚見桃芯有活蟲在爬動，相中可見，蜜桃的頂部部份已呈少量黑色，相信因為桃芯有卵而孵化成蟲。

樓主崩潰求救：「呢種蟲仔會唔會消化唔到，唔食果肉內有無？」相片引來不少網民討論，「食埋條蟲補充蛋白質」、「頂邊好多蟲蛋蛋，恭喜樓主」、「有蟲即係有蟲卵，仲要個桃已經食到七七八八，即係啲蟲卵都食咗唔少」。

大眾果欄負責人陳先生表示，通常水果太熟就易有蟲，不少亞熱帶水果如荔枝、火龍果及無花果等亦容易有蟲。（大眾果欄提供圖片）

大眾果欄負責人陳先生表示，通常水果太熟就易有蟲，不少亞熱帶水果如荔枝、火龍果及無花果等亦容易有蟲。這些幼蟲可能在水果成熟前，已藏在植物中，並隨着植物結果實一併生長，故未必能在水果表面看到有傷口。

若蟲由外面蛀入水果，可在表面看到傷口，同時蟲亦將空氣帶入水果內，令果肉變色及品質變差，建議不要食用。

（連登討論區）

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