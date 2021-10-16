打飛機都會打錯？網絡瘋傳經常自慰恐變陽痿翁　性專家揭不舉真相

「手槍打太多會不會陽痿？」是男人間歷久不衰的話題，攸關30公分在床上硬挺表現，可是相當在乎。最美性學博士許藍方被問到此議題，她解釋，兩者並無絕對關係，但長期「自慰手段太過激烈」的確會陽痿，也例舉網友最常用的2手法，直言「這樣會導致陰莖的血管或海棉體受損」。



最美性學博士許藍方在YouTube《頂尖事務所》頻道中回應「手槍打太多會陽痿？」的話題，她指出，自慰與陽痿間並無絕對關係，很多人會將陽痿與早洩混在一起，但簡而言之，陽痿是「射出來前就軟了」，早洩則是「太快射出來」，一個是射前、一個是射後。

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提及會有打手槍害陽痿的說法，許藍方澄清，其來自於有些人在自慰時會使用「太過激烈的方式」，例如喜歡「往後夾」，或將陰莖壓在某個地方摩擦，這樣的DIY方式不正常，長期透過上下摩擦的手法刺激射精，會導致陰莖的血管或海綿體受傷，如此才會引發陽痿。

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天天打手槍太疲累也會造成陽痿、不夠硬？許藍方解釋，早餐打、午餐又打，晚上與另一半激戰時，會因前兩餐「吃得非常飽」，而導致夜晚性慾越來越低，刺激感和新鮮感都會下滑，性慾降低GG自然無法硬挺。她強調，自慰過猶不及都不好，但彼此並無絕對關係，只要以正常方式進行不用過度擔心。

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許藍方表示，兩者並無直接關聯，會早洩可能與「本身神經太敏感」有關，必須諮詢專業醫師解決；另一種則是「自慰方式」所導致，在打手槍時若一味尋求快速，當你已經習慣這麼「快速發射」，在與另一半享受魚水之歡時也會很快射精。

許藍方解釋，自慰方式太激烈、太過或握太緊都會影響正常做愛的忍受度，因為已習慣這種快感、無法控制射精感覺，因此與伴侶愛愛時就容易失控。

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她接著說，自慰的方式和速度都不是重點，而是「感覺」，要學會控制興奮感覺。提到自慰的練習，她建議DIY時興奮指數達70分時就不要再摩擦，降低GG興奮度，反覆數次即可訓練持久度。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】