男友愛愛中途睡着稱「太舒服了」　台女嬲爆推開踢下體：不想再做

發生親密關係期間竟然可以突然入睡！最近有台女在討論區上分享，指自己跟男友愛愛期間，男友突然不動之餘還將整個人的重量都壓到她身上，「男友竟然就這樣睡死了！」事件令台女感到十分反感，當時更將男友推開並腳踢其下體，即使男友保證再沒有下次，她亦明言已經不想再和他接吻和愛愛。



台女表示，男友在愛愛中途突然睡着，令她十分憤怒。（GettyImages）

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台女在Dcard討論區上分享個人故事，提到最近與男友發生親密關係期間，對方竟然可以中途睡着，令她大為不悅：

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網民認為，可能男友當時真的太累，所以才會突然睡着。台女在留言中回應指，當時「是他自己撲上來說想要」，認為如果男友覺得累「為什麼不一開始就直接睡覺？就是有種被耍的感覺」。

台女認為，如果男友真的覺得累就應該直接睡覺，但同時又主動要求，因此覺得不解。（GettyImages）

不少留言都表示，男友可能有暗病，建議台女帶他看醫生檢查，另外亦有網民分享個人經歷，說自己有過類似經驗，但情況沒有台女男友般嚴重。最後有人成功開解台女，指男友如果是主動要求就只有兩個原因，其一是以個人經驗而言，真的有可能太累得來又太舒服，其二就是男友身體有問題「自動關機」，「他本身是有慾望的，那就不是性吸引的問題」，建議兩人好好溝通，「我覺得是他跟妳要的，妳就別太覺得是自己的問題」。

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