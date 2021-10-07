網傳日日自慰恐變早洩男　性博士揭「2種人最易」　持久秘訣曝光

「天天打手槍」會早洩嗎？想必男性朋友們都相當關心。台灣最美性學博士許藍方解答，不會因為天天DIY就害早洩，在醫學定義上早洩為小於1分鐘即射精，以及無法自己控制射精的感覺與速度，當你不想射時卻失控射出，也稱作早洩，而她也分析有2種人最容易遇此窘境。



最美性學博士許藍方在YouTube《頂尖事務所》頻道中指出，天天自慰與早洩並無直接關係，會早洩可能與「本身神經太敏感」有關，必須諮詢專業醫師解決。

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另一種則是「自慰方式」所導致，在打手槍時若一味尋求快速，當你已經習慣這麼「快速發射」，在與另一半享受魚水之歡時也會很快射精。

許藍方解釋，自慰方式太激烈、太過或握太緊都會影響正常做愛的忍受度，因為已習慣這種快感、無法控制射精感覺，因此與伴侶愛愛時就容易失控。

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她接著說，自慰的方式和速度都不是重點，而是「感覺」，要學會控制興奮感覺。提到自慰的練習，她建議DIY時興奮指數達70分時就不要再摩擦，降低GG興奮度，反覆數次即可訓練持久度。

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對於網友質疑「早洩是因為自慰太多」，嵩馥性健康管理中心主任童嵩珍曾指出，自慰不會導致早洩！會導致射精過快（早洩），可能與個人體質中的神經過於敏感、情緒激動所致，或者因剛開始自慰產生焦慮感，如害怕被家人發現，儘速達到高潮射精，養成習慣之後往後面對伴侶即形成「想射即射」的囧境。

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