手卡書桌抽屜急Call消防拯救　內地女大呼：別拆桌子，我賠不起！

拯救人命通常都會不惜任何代價，但內地1名女子的手卡在抽屜的時候，卻不斷要求消防員不要將抽屜拆掉，不斷說「我賠不起的，這個桌子我賠不起的」。事件引來網民討論，說事件令人哭笑不得，但亦認為遇上危險時，人命始終比死物重要。
+4
事件發生於上周一（8月30日）的浙江溫州，1名女子表示她因為伸手到抽屜深處拿東西，但該隻手偏偏又戴上了手鐲，結果令手卡住抽屜不能自拔。當地消防人員接報後立即到場救援，其間女子提到自己的手很痛，同時又請求消防員不要將書桌拆爛，因為她賠不起。消防員最後想方設法，成功保住女子的手之餘，書桌亦都完整無缺。
網民笑言事件中的女子「要麼手疼，要麼心疼，真是兩難，還好最後沒事」、「不要擔心，我們會說服老闆，給你按揭」。留言中亦都提到，認為社畜真的不易做，「打工人要是這桌子砸了，估計1個星期白幹」。
（微博視頻）
肥老鼠卡住辦公室抽屜 不能自拔掛櫃門 網民嘲：知道要減肥了吧寧波男膠管自慰「不能自拔」 脫身後超尷尬：沒想到驚動消防浣熊由下水道爬出地面 身體卡住渠蓋好尷尬 消防員1招助逃生出事㗎嘛！馬國10歲百厭星食指插門鎖太深卡住 出動11消防員救援泰國男用水管自慰卡住了 強忍5日至腐臭方求醫 結局勁慘烈大白鯊猛撞觀鯊團鐵籠被卡住 掙扎25分鐘割傷鰓 遊客面前浴血亡
同場加映：貪玩貓咪欲穿過紙箱小洞超尷尬 結果卡住半身被貓奴恥笑【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
+4