女生初戀遇渣男　傳露臉裸照被要脅索錢　公開險尋死慘況超警世

初戀不一定是甜蜜的，不幸遇到無恥渣男，可能令人生留下難以磨滅的陰影。近日1名台灣女生在討論區發文，公開自己初戀的慘痛經歷，憶述自己18歲時遇上30歲渣男男友，在對方苦苦要求下傳了自己的露面裸照，後來因對方出軌而提出分手，竟遭對方以裸照威脅，更被當「ATM」。女生稱為了此事懷疑自己患患憂鬱症（抑鬱症)，傷心得足不出戶，除了曠課半個學期，甚至一度想輕生，慨嘆「他成功的毀了我的青春」。女生的帖文被網民圍觀，眾人紛紛鼓勵她加油振作，又指事件錯不在她，但她能勇敢地公開經歷，定能令其他姊妹有所警惕。



台灣女生在討論區發文，公開自己初戀的慘痛經歷，憶述自己18歲時遇上30歲渣男男友，結果青春全被毁。（示意圖／Getty Images）

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該名女生日前在Dcard討論區發文，表示該名渣男是她18歲時的初戀男友，她非常珍惜該段感情，會盡量滿足男方的要求。由於2人是遠距離戀愛，交往幾個月後，男友便一直問她索取裸照，起初她只是傳私處照片，惟對方很快就要求露臉的照片，「他說沒有看到臉的照片沒感覺」。女生當下先是拒絕，但男方卻因此開始冷戰，她在感情勒索下多次提供露臉裸照，男友則沒有任何裸照傳給她。

1年過去，女生發現男友出軌，她堅持要分手，未料男友竟以其裸照作要脅，令她感到徬徨無助，「他知道我家住哪裏，也知道我的班級學校，甚至她已經見過我的父母了」，結果屈服於對方的威脅下，再與男方一起4個月，並陸陸續續給予1萬多台幣（約3450港元）。

台女指當時自己僅18歲，男方則30歲，交往數個月後男方便向她索取裸照，後來更要求露臉照，她在感情勒索下答應，其後提分手卻遭對方要脅。（示意圖 / GettyImages）

女生慘被裸照要脅而被當提款機，每天都在絕望深淵中，每晚都不停落淚痛哭和失眠，將自己鎖在房間內幾個星期，半個學期沒有去上學，「就等於把將近30000塊都打進了水裏」，直至大學將曠課通知書寄到家中，不知情的父母還以為她貪玩懶散，打電話大罵她。不過，女生最終沒有告訴父母關於裸照的事，除了感到羞恥之外，同時亦覺得對不起他們，不希望父母擔心難過，「誰會希望自己的女兒剛滿18歲搬出去外面讀書，就被男人騙呢？」

女生坦言當時懷疑自己有憂鬱症，一度打算「死在出租房裏」，只是想到房東為人友善，不想讓住處變成凶宅才打消輕生念頭。不幸中的大幸是，女生最後逼自己不能再躲在房間，花1個多月的時間「走出來」，直接封鎖男方的所有聯絡方式；即使害怕對方將裸照公諸於眾，或者向父母告狀，「但是我更怕我的生命結束在這個狹小的出租房」，勇於面對問題，而男方自此也沒有再聯絡她，或找她身邊的人。

台女後來想分手，卻被男方以裸照威脅，導致她情緒崩潰，更一度想尋死，幸好最後她靠自身努力，選擇正面面對，直接封鎖男方的所有聯絡途徑，而對方也沒有再糾纏。（Ben Blennerhassett / Unsplash）

雖事件已成往事，但女生直言初戀男友「成功的毀了我的青春」，也導致她現在很難再相信任何人，不再向男友透露其隱私，包括父母往的地方、正就讀的學科等，無論之後遇到多好的男生，亦只會繼續疑心病發作，無奈慨嘆指「我想我這輩子就孤獨一個人了，兩隻小貓小狗吧」。

帖文引來大批網民關注，又留言為樓主加油打氣，希望快點忘記該段經歷，「妳很勇敢，妳是個好女生！向前看！」、「相信自己，相信愛情，一定會遇到值得的對象」、「妳把那男的資料公布出來，以後看到一次，就幫妳打一次」，也有人藉帖文提醒，不要被愛一時沖昏頭腦，隨時懂得保護自己，「如果要我裸照的男生我一定跟他分手」。

（Dcard）

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