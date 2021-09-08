人妻老公常不在家　驚覺遭同居老爺狂偷拍　還傳來裸照兼恐怖短訊

「我現在要想到他的手機裏面有我的照片，而且不知道有多少張，我真的覺得很噁心，真的快受不了了！」 如果，有天你發現某人的手機裏面都是你的照片，你會有何感想？一名爆料的女網友向公社求助，因為那個手機的主人，竟然是自己的老爺！



女網友無助地表示：「我有一個很令人噁心的公公！我嫁入這個家已經要邁入第五年。我很喜歡拍照，所以每次出門，我婆婆老公都會幫我拍照，而我公公都會假裝拍風景，然後偷拍我，還把我放大！」

「我先說明，我出門從來不會穿很露的衣服，幾乎都是長洋裝。那為什麼我會知道公公偷拍？因為在去年8月時我陸續收到公公的訊息，都是傳一些很噁心的內容……」

被老爺瘋狂偷拍 仲傳嚟超嘔心訊息（點擊放大閱讀原文全文）▼▼▼

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「那些內容比如『媳婦身材真的很棒』 、『腰好細』 、『好想抱抱你』 ！甚至有一次他還傳他沒穿衣服的照片給我！後來我就把他封鎖了！但在這之前他還是一直傳訊說我為什麼都不回覆他？我一直假裝不知道他有傳訊息給我，公公之後就都沒傳了，也把他傳給我的照片收回！可是每次出去玩，他都還是會偷拍我，甚至有一次我跟公公婆婆出門玩，我坐後座，公公坐副駕，我坐駕駛座後面，後來我睡著了，當我醒來的時候，我看到我公公假裝自拍然後拍坐在後座的我，被我發現就趕緊收回來，當下我真的覺得很傻眼！」

「然而，就在昨天，9/1，我一早起床幫小孩準備東西要上學，那時候大家都還在睡覺，我自己在客廳，我老爺突然走出來要抱我！我趕快跑到房間，我不知道我公公是夢遊還是怎樣，為什麼可以這麼大膽？客廳還有裝監視器欸！到底為什麼可以這樣？我真的搞不懂這些人為什麼都有這些想法做法。經過昨天，我真的很害怕會不會哪天半夜就突然衝進我房間了！我老公是職業軍人，不常回家，我真的不知道該怎麼辦！這些事我完全沒告訴老公，我根本不知道怎麼開口……那假如我開口了，之後的日子會被會變怎樣？我努力存錢想要趕快搬出去，自己買個房子也好，租房子也好，但老公的意願好像不高……我現在要想到他的手機裏面有我的照片，而且不知道有多少張，我真的覺得很噁心！ 真的快受不了了！」

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