行山鞋｜消委會測試揭鞋款濕地防滑表現參差　最高分1款索價$2300

【消委會 / 行山鞋 / 郊遊 / 裝備】踏入秋天天氣漸漸轉涼，又到了適合行山遠足的日子。消委會與多個歐洲消費者組織合作，測試了11款中筒行山鞋的防水、防滑及耐用表現等，發現大部分樣本的防滑表現未如理想，亦有6款樣本的防水表現遜色。測試中只有4款中筒行山鞋獲得總評4星或以上，而最高分一款則是獲得總評4星半、價值$2300元的Meindl Litepeak GTX行山鞋。



委會與多個歐洲消費者組織合作，測試了11款中筒行山鞋的防水、防滑及耐用表現。（消委會影片截圖）

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消委會推出最新一期《選擇》月刊，會方與多個歐洲消費者組織合作，測試了多款中筒行山鞋，並選取11款於本地有售或可經網購的型號，發表包括防水、防滑、透氣度、吸震能力、耐用表現和評審員實試的測試結果。

測試於歐洲一所實驗室進行，消委會指雖然不少樣本都採用相同供應商的防水膜，但防水表現差異頗大。結果顯示6款行山鞋的防水表現遜色，Asolo、Scarpa、及Merrell 3個樣浸水少於1小時內已出現入水情況，僅獲1.5點評分，而Quechua浸水6小時後亦有入水，只獲得1.5點評分。至於Lowa及The North Face的樣本於測試完成後均沒有入水，而浸水前後的重量亦幾乎沒有改變，獲5點最高評分。

11款中筒行山鞋表現及及整體評分▼▼▼

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至於防滑表現方面，消委會指11款中筒行山鞋於乾地面上的防滑表現普遍較佳，而濕地防滑的表現較遜色。獲最高4.5點評分的為Haglöfs及Adidas；最低分1款為The North Face，僅得2點評分。

另外，消委會指各款行山鞋的整體耐用表現參差，當中外底耐磨及耐屈摺表現差異大，Salomon、Adidas和The North Face的鞋底較易磨蝕，只得1.5點或以下評分；表現最佳的為獲5點評分的Meindl、Haglöfs、Lowa及Scarpa。

消委會總結測試結果，售$2300元的Meindl Litepeak GTX整體表現獲最高4.5星評分，其耐用表現最出色。會方建議，消費者應以個人需要、喜愛行山路線的特點及使用頻率選擇合適的鞋款，選購行山鞋時亦宜細心比較各型號的實用性。

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11款止汗劑及體香劑測試結果▼▼▼

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消委會30款防曬液效能大測試（01熱話製圖）

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