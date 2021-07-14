消委會｜一文看清牛奶高營養之選　雀巢1款蛋白質含量最高兼高鈣

無論作為早餐或製作餐點，牛奶都是常用的食材。消費者委員會測試40款牛奶及牛奶飲品樣本，其中明治CP-meiji 新鮮牛奶飲品的樣本，鈣含量和蛋白質含量均屬最低，並未達「蛋白質來源」食物要求；子母高鈣較低脂牛奶飲品的鈣含量則最高。消委會亦發現「較低脂」的牛奶飲品，平均脂肪含量可比「低脂」樣本高大約1倍。



消委會測試市面上40款牛奶及牛奶飲品樣本。（消委會提供）

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消委會測試40款牛奶及牛奶飲品， 逾3成樣本達到「高鈣」食物的水平，另有9成半屬於「蛋白質來源」食物，全部脫脂牛奶類別樣本均沒有檢出脂肪，即所含奶脂不多於0.3%。不過，消委會特別提醒，「低脂」牛奶飲品類別樣本的平均脂肪含量為1.1克，「較低脂」的樣本則為2.1克，兩者可相差約1倍，市民選購時應多加留意。

在鈣含量方面，測試發現13款樣本的鈣含量達「高鈣」食物的水平，即100毫升中含不少於120毫克鈣，最高含量的樣本為子母高鈣較低脂牛奶飲品，飲用食用份量攝入約538毫克鈣；明治CP-meiji 新鮮牛奶飲品樣本的鈣含量最低，飲用食用份量攝入約235毫克鈣。

按圖放大看13款高鈣之選▼▼▼

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至於蛋白質含量，報告指雀巢牛奶公司高鈣低脂牛奶飲品測出含量最高，每100毫升含4.5克蛋白質，含量最低樣本則為明治CP-meiji 新鮮牛奶飲品，只得2.1克，子母高鈣較低脂牛奶飲品（每100毫升2.5克）均未達「蛋白質來源」食物要求，其中明治CP-meiji包裝上附有「含蛋白質」的營養素含量聲稱，但所測含量比其包裝標示值少30%，超出規管容忍限度。

按圖放大看5款蛋白質含量最高的樣本▼▼▼

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消委會就提醒市民，在選購及使用氣體熱水爐時，應注意以下事項：