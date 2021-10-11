消費券第二期｜藥房、本地網店都呃人？消委會提醒8個注意事項

【5000元消費券／政府電子消費券／八達通／支付寶／Tap & Go／第二期幾時派發／派發時間表】使用消費券要留神 商戶擬似「呃人」？第二輪電子消費券已於10月1日發放，相信大家已收到，甚至使用了一部分。上次發放時有市民在使用消費券時與商戶發生爭拗，懷疑商戶有「呃人」之嫌，MoneySmart整理了部分個案，給大家作為參考。



藥房「呃人」？買一罐粟米畀多HK$580

有網民分享，在葵涌廣場附近一間藥房，以八達通購買一罐價值HK$7的粟米，查看收據發現多了一項貨品，合共收取HK$587。他與店員理論，對方辯稱忘記重設收費機器，連同上一位客人購買的貨品一起計算，並着他等待八達通退款。店方更質疑事主為何會查看價錢，並指很多人都不會翻查，令事主懷疑店方「呃人」。

事主分享這次事件之後，有網民建議要求店方即時退還現金，否即報警。而在藥房購物時，亦要留意價錢、以八達通付款有沒有確外收費、付款時核對金額是否正確才拍卡、收到收據後再核對一次金額，確保交易正確。

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大型連鎖店也「呃人」？店員「代買」較貴打印機

大型連鎖店也有「呃人」之嫌？消委會接獲投訴，有投訴人在大型連鎖店計劃購買一部售價HK$1,288的打印機，店員稱該型號售罄並兜售售價HK$1,888的型號，但投訴人尚未決定購買，便被拍八達通購買較貴型號。投訴人要求退款但只獲現金券。消委會建議消費者在使用消費券前，留意商戶的條款，以保障自己的權益。

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本地網店「呃人」？收款地在海外不接受消費券

消費券可在本地網店使用及消費，但有一些卻不可以，是「呃人」嗎？其實要視乎網店的支付平台所在地，如果屬於海外，以消費券付款就可能會不被接納。在網上商店消費前，最好先向商戶查詢是否接受消費券。

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消費券相關投訴 電腦/電器銷售及食肆佔最多

消委會在8月收到259宗涉及消費券的投訴，81宗涉及不同行業銷售問題，最多的是電腦及電器相關，牽涉產品加價、付錢後聲稱缺貨及退款，達30宗；食肆涉及26宗，多與使用消費券須達最低消費額有關。

消委會提醒市民 8個重點

不少商場及商戶都會推出電子消費券相關優惠，吸引消費者，消委會特別在7月中至8月初進行調查，分析6大類別 (零售、健身/美容、商場、電訊、超市/個人護理店及其他) 商戶的優惠及相關細則，綜合出以下8個在使用電子消費券商戶優惠時8個需要留意的地方。

1. 優惠是否「電子消費券」專享或其他支付方法皆可應用

2. 宜細心與商戶一般優惠比較，看清優惠是否真有「著數」

3. 大額消費宜想清楚，大多不設退貨/退款/冷靜期

4. 商戶與不同支付平台合作的優惠不一，宜問清免混淆

5. 「細額優惠」和「多重優惠」要睇清消費最低金額、時限、人數上限

6. 商場/商戶推廣的消費券 不等於 電子消費券

7. 網上或致電查詢時，往往無法提供詳細條款

8. 心儀商店是否以登記支付平台收費



除了以上要點，消委會亦建議消費者應冷靜作好消費規劃，將消費券優惠與商戶其他優惠作比較哪一個較「著數」。交易前亦要清楚了解優惠的使用條件，並保留單據及相關推廣資料作為佐證。

此外，消委會亦提醒商戶如不同支付平台享用的消費券優惠不一便應列明，使用條件如適用時限、優惠名額、以至能否退換退款等亦要清楚列明，或可考慮滅少限制例如增加名額，簡化優惠。而內部指引要清晰，確保前線人員清楚了解各項優惠詳情，避免產生爭拗，引起「呃人」的誤會。

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】