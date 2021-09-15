消委會∣逾半Baby Lotion含可致敏香料　12款5星總評之選一文睇

【消委會／bady lotion／嬰幼兒身體潤膚乳】臨近秋冬季節，為防皮膚乾燥痕癢，身體潤膚乳尤其重要，特別是對於皮膚嬌嫩的嬰幼兒。消費者委員會最近測試市面上40款嬰幼兒專用的身體潤膚乳，發現22款樣本均含有香料致敏物質，1款更含有歐盟禁用的香料物質新羚蘭醛（簡稱HICC）。



消委會測試40款嬰幼兒專用身體潤膚乳，其中22款樣本均檢出有香料致敏物質。（消委會提供）

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消委會報告指出，是次40款樣本售價懸殊，介乎12元至318元，全部樣本沒有檢出塑化劑、重金屬或微生物，但逾半樣本含有香料致敏物質，總量為0.0018%至最高約0.45%不等，其中以「Baby Magic Gentle Baby Lotion - Original Baby Scent」及「Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」檢出的種類最多，分別10種和8種，而該2款產品的標籤均沒有標示相關物質。

另外，消委會發現8款樣本的香料致敏物總量較高，總量由約0.13%至0.40%不等，呼籲對香料成份特別敏感的嬰幼兒宜避免選用。消委會亦測出「Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳」樣本含有歐盟禁用、致敏性高的新羚蘭醛。

8款香料致敏物總量較高的樣本▼▼▼

JACK N' JILL 純天然保濕乳Moisturiser Serenity

CALIFORNIA BABY 金盞花潤膚乳液calendula Everyday Lotion

GAIA natural baby 有機潤膚露Baby Moisturiser

ecostore Baby Moisturiser

施巴嬰兒身體潤膚露Baby seba med Body Lotion

Oilatum 嬰兒潤膚乳霜Baby Cream Emollient

erbaviva 嬰兒保濕乳Baby Lotion

Aveeno Baby 嬰兒薰衣草舒靜保濕乳



消委會12款嬰幼兒身體潤膚乳5星總評之選▼▼▼

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消委會又提醒媽媽們留意，標榜「甜睡」、「安睡」或帶有薰衣草香味的身體潤膚乳，惟薰衣草成份或天然含有芳樟醇、檸檬烯和香葉醇等物質，前兩者氧化後可形成致敏性較高的物質，建議家長應留意產品有效期，減低滋生微生物，及衍生出氧化物的機會。

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