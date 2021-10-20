台女抱怨M痛不適　醒目男友送「熱水」竟獲大讚　網民：這招要學

【月經 / 經痛 / 經期 / M到 / M痛】 經痛對部分女生來說，簡直是每個月也要經歷的噩夢，若另一半猶如木頭一樣只懂送上熱水，或許會惹來反效果。有台女近日發文，指上班期間不幸受M痛困擾，不禁跟男友抱怨一下，沒想到男友當晚竟醒目地「送上熱水」，令她驚喜萬分，更引來一眾女性網民熱議，紛紛留言標注男友或老公高呼「我全身都痛了」。



有台女指早前向另一半抱怨經痛不適，沒料獲對方花式送熱水送上驚喜。（《春夜》劇照）

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該名台女日前於facebook群組「爆廢公社二館」發文，表示上班期間月經剛到，隨之而來的是令人煩惱又痛苦的經痛，不禁向另一半抱怨稱「肚子好痛覺得快往生」。

一般男性遇上這種情況或許會安慰一下女伴，部分更只懂機械式建議「飲熱水」。然而台女當晚突然收到訊息，男友竟轉帳了1萬元台幣（約2793港元）給她，註明收款人是「愛哭鬼」，並於備註欄上寫道：「拿去買熱水喝。」

台女抱怨後竟收到男友轉帳，註明收款人是「愛哭鬼」，並於備註欄上寫道：「拿去買熱水喝。」（fb「爆廢公社二館」圖片）

醒目送熱水1招令台女非常驚喜，她即時問男友如何學到這種「撩妹」招數，「他説網路社團上這麼教的，嗯我只能説，那個社團很棒！」。

帖文一出即引來一眾女性網民羨慕，「真好，我拉肚子拉到快往生，連句問候都沒」、「果然好老公都是別人的老公」、「這種男友可以多交幾個」、「這樣的熱水喝起來才好喝」，亦有男生苦笑稱「此風不可長」、「妳知道妳這樣會有更多人不舒服嗎」、「可以不要發出來嗎？我女朋友看到每天跟我說肚子痛要喝熱水」。

帖文引來一眾女性網民羨慕，不少女生紛紛留言標注另一半。（《春夜》劇照）

亦有女性網民立即於帖文下標注另一半，搞笑表示「我突然覺得喝熱水也挺好的」、「我也全身都痛了，帳戶你知道不用我說」、「我從今天起，每月必定經痛」、「我肚子也有點痛起來了，還有哪裏領得到」。

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帖文引來一眾網民留言教路，除了實際的止痛方法如多飲熱飲、必要時服用止痛藥外，亦有不少女生指出，經痛時各種方法事實上幫助不大，反而男友在旁陪伴及多給予體諒和支持，或能令心情感覺較為放鬆，因此笑稱最好的建議是：「當佢係自己個女咁湊住啦！」

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