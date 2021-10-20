九龍城唐五樓800呎月租$2.2萬　網民批業主叫價離地：租到太古城

本港樓價持續高企，要找一間新淨空間大但租金相宜的單位都不容易。有業主在網上發招租啟示，放租1個位於九龍城太子道西的800呎唐五樓單位，雖然地方闊落但略嫌殘舊，但每月叫租22,000元，令網民批評「離地」，直指價錢已可租住太古城或觀塘新樓。



有業主在網上發招租啟示，放租1個九龍城太子道西的800呎唐五樓單位，雖然地方闊落但略嫌殘舊，但每月叫租22,000元。（fb「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

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該業主前日（18日）於facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」招租，指正放租「九龍塘太子道西」1間唐樓5樓的806呎單位，有2巨房1巨廳，每月租金22,000元，可提供特長免租期。帖文還標榜「光猛、名牌校網、實用、2分鐘到宋皇臺站」，飲食購物交通方便，並指屬業主盤免佣，租金已包差餉及管理費，「只求好租客，還價即成」。

從業主上載的照片可見，物業位於九龍城太子道西近福佬村道，大廈入口設有賓館招牌，地舖還有時裝店及便利店等。拍攝時單位大門放有2大袋垃圾，而且地上有污漬，感覺有些骯髒，入屋後則見「巨廳」環境寬敞，但較多柱位橫樑，一整排窗則令全屋採光充足。至於廚房設有油煙機及多個廚櫃，廁所則有配置熱水爐，惟牆身、地板及馬桶等都較為殘舊，甚至有陳年污垢。

帖文引起上熱烈討論，有網民直斥業主太離地，「好心你返嚟地球，下下咁離地」、「唐5樓喎，你係咪寫錯銀碼呀」，又揶揄稱「行6層樓榜，好啱喜歡健身人士」，並指單位太舊，「好心裝修下啦，個廁所見到都嘔」。有人則指帖文有所誤導，「正常人都知係九龍城，唔係九龍塘」，並指2分鐘只能到宋皇臺站出入口，「落到去要行10至15分鐘先到地鐡呀」，認為這個價錢可以租住觀塘新樓或太古城等。

不過有網民就認為唐樓位於九龍城區41 校網，傳統名校喇沙、瑪利諾等集中地，可能是租金貴的原因，「擺明搶家長錢」。

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近年劏房大行其道，甚至進佔新落成的私人屋苑。有業主近日在網上放租，顯示將軍澳日出康城領都1個單位分間成劏房，碌架床房連儲物室共130呎，月租5200元，因而被網民批評「賺到盡」，只是將工人房租出又賺幾千元，亦有人指將私樓做劏房「攪cheap晒」。



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同場加映：長沙灣140呎劏房月租$6800 1房1廳聲稱適合三口之家 網民批刻薄【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



早前網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，放租者更形容單位有「靚裝修」，適合三口之家。不少網民看過相片也批評業主刻薄，「不如直接入棺材啦都無分別」。



網上流傳放租帖文，1個位於長沙灣的140呎1房1廳劏房單位索價月租$6800元，惹來網民熱議。（fb圖片）

涉事劏房單位以靚裝修及交通方便作招徠，放租者更形容適合三口之家。（fb圖片）

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有大埔業主將單位廁所改裝再出租，80至90呎「單位」月租3000元。（fb截圖）

不只九龍城名校校網，老牌屋苑美孚新邨及藍田匯景花園亦曾有業主劏房放租：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

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藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

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